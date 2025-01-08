Live
  • Ср 08.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 42.23
  • EUR 43.88

У Запоріжжі – 13 загиблих і десятки поранених: ворог завдав авіаудару (відео)

Події 18:46   08.01.2025
Олена Нагорна
У Запоріжжі – 13 загиблих і десятки поранених: ворог завдав авіаудару (відео)

13 людей загинули та ще 29 отримали поранення внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю 8 січня, інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутку з пасажирами. Пошкоджені припарковані автівки.

“Серед поранених через сьогоднішню ворожу атаку – 13-річна дівчинка. Вона у лікарні. Медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості”, – повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією президента Володимира Зеленського, удару було завдано авіабомбами.

“На жаль, кількість жертв може збільшитись. Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі”, – написав президент.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також повідомляє, що кількість постраждалих та загиблих постійно збільшується.

“Поліція, рятувальники, медики та інші профільні служби безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Розбирають завали, шукають людей, надають допомогу потерпілим. Максимум зусиль, аби врятувати якомога більше життів. Зокрема, парамедики поліції врятували п’ятьох людей”, – зазначив Клименко.

Відео: Ігор Клименко/телеграм

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Читайте також: «Шахедами» та дронами «Герань-2» РФ атакувала Харківщину: куди прилетіло

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У місті на Харківщині збили пішохідку: поліція шукає очевидців ДТП
У місті на Харківщині збили пішохідку: поліція шукає очевидців ДТП
08.01.2025, 19:32
Наступ РФ у районі Лозової прокоментували в ISW
Наступ РФ у районі Лозової прокоментували в ISW
07.01.2025, 07:59
Замовте собі новини! Унікальна пропозиція МГ “Об’єктив”
Замовте собі новини! Унікальна пропозиція МГ “Об’єктив”
08.01.2025, 11:34
У Запоріжжі – 13 загиблих і десятки поранених: ворог завдав авіаудару (відео)
У Запоріжжі – 13 загиблих і десятки поранених: ворог завдав авіаудару (відео)
08.01.2025, 18:46
Прокуратура: батько-педофіл з Харківщини 2,5 роки систематично ґвалтував дочок
Прокуратура: батько-педофіл з Харківщини 2,5 роки систематично ґвалтував дочок
08.01.2025, 18:05
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку» і стабільні гроші
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку» і стабільні гроші
08.01.2025, 13:20

Новини за темою:

19:35
Третій за день удар по Золочівській громаді Харківщини – КАБами, є постраждала
15:09
Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця
08:38
Вісім населених пунктів обстріляв ворог з авіації на Харківщині – Генштаб
09:27
Вночі по Харківщині летіли КАБи – подробиці від поліції
21:42
Авіація РФ запускала КАБи по Харківщині ввечері: відомо, куди вони прилетіли

Ви читали новину: «У Запоріжжі – 13 загиблих і десятки поранених: ворог завдав авіаудару (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 18:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 людей загинули та ще 29 отримали поранення внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю 8 січня, інформує Офіс генпрокурора.".