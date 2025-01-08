У Запоріжжі – 13 загиблих і десятки поранених: ворог завдав авіаудару (відео)

13 людей загинули та ще 29 отримали поранення внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю 8 січня, інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутку з пасажирами. Пошкоджені припарковані автівки.

“Серед поранених через сьогоднішню ворожу атаку – 13-річна дівчинка. Вона у лікарні. Медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості”, – повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією президента Володимира Зеленського, удару було завдано авіабомбами.

“На жаль, кількість жертв може збільшитись. Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі”, – написав президент.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також повідомляє, що кількість постраждалих та загиблих постійно збільшується.

“Поліція, рятувальники, медики та інші профільні служби безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Розбирають завали, шукають людей, надають допомогу потерпілим. Максимум зусиль, аби врятувати якомога більше життів. Зокрема, парамедики поліції врятували п’ятьох людей”, – зазначив Клименко.

Відео: Ігор Клименко/телеграм

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).