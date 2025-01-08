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«Шахедами» та дронами «Герань-2» РФ атакувала Харківщину: куди прилетіло

Події 08:40   08.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Шахедами» та дронами «Герань-2» РФ атакувала Харківщину: куди прилетіло скриншот

Про те, що напередодні ворог періодично обстрілював Харківщину, у ранковому зведенні за 8 січня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Спочатку під обстрілом опинився Богодухівський район. Об 11:10 у селі Мала Іванівка у полі впав російський безпілотник.

А вдень, уточнив начальник ХОВА, дісталося вже Ізюмському району.

“12:55 Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, с. Суха Кам’янка. В полі виявлено збитий БПЛА «Шахед». Інформація про постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов.

Увечері ворог атакував Чугуївщину – армія РФ також випустила по громаді безпілотники.

“20:35 – 22:14 Чугуївський р-н, Чугуївська ТГ, м. Чугуїв. Внаслідок збиття сталося падіння уламків БпЛА типу «Герань-2» на території одного з непрацюючих підприємств”, – додав начальник ХОВА.

Ударів по Харкову протягом доби не зафіксували.

Читайте також: Генштаб: де атакував ворог на Харківщині та скільки штурмів відбили ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 08:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні ворог періодично обстрілював Харківщину, у ранковому зведенні за 8 січня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".