«Шахедами» та дронами «Герань-2» РФ атакувала Харківщину: куди прилетіло
Про те, що напередодні ворог періодично обстрілював Харківщину, у ранковому зведенні за 8 січня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Спочатку під обстрілом опинився Богодухівський район. Об 11:10 у селі Мала Іванівка у полі впав російський безпілотник.
А вдень, уточнив начальник ХОВА, дісталося вже Ізюмському району.
“12:55 Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, с. Суха Кам’янка. В полі виявлено збитий БПЛА «Шахед». Інформація про постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов.
Увечері ворог атакував Чугуївщину – армія РФ також випустила по громаді безпілотники.
“20:35 – 22:14 Чугуївський р-н, Чугуївська ТГ, м. Чугуїв. Внаслідок збиття сталося падіння уламків БпЛА типу «Герань-2» на території одного з непрацюючих підприємств”, – додав начальник ХОВА.
Ударів по Харкову протягом доби не зафіксували.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні ворог періодично обстрілював Харківщину, у ранковому зведенні за 8 січня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".