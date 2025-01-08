Генштаб: де атакував ворог на Харківщині і скільки штурмів відбили ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, що сталися за добу на Харківщині, поінформували у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська та Тихого.
Тим часом на Куп’янщині зафіксували три бої, уточнили у Генштабі.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка“, – додали у ГШ.
Загалом по всій лінії фронту було 176 боїв. Противник обстріляв позиції українських воїнів близько п’яти тисяч разів із артилерії, скинув 93 КАБи та випустив понад дві тисячі дронів-камікадзе.
Втрати ЗС РФ, за інформацією Генштабу, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 08:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися за добу на Харківщині, поінформували у Генштабі ЗСУ.".