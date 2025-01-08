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Генштаб: де атакував ворог на Харківщині і скільки штурмів відбили ЗСУ

Україна 08:21   08.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: де атакував ворог на Харківщині і скільки штурмів відбили ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої, що сталися за добу на Харківщині, поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська та Тихого.

Тим часом на Куп’янщині зафіксували три бої, уточнили у Генштабі.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка“, – додали у ГШ.

Загалом по всій лінії фронту було 176 боїв. Противник обстріляв позиції українських воїнів близько п’яти тисяч разів із артилерії, скинув 93 КАБи та випустив понад дві тисячі дронів-камікадзе.

Втрати ЗС РФ, за інформацією Генштабу, такі:

Читайте також: З якого населеного пункту на Куп’янщині СОУ вибили ворога, повідомили у ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 08:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися за добу на Харківщині, поінформували у Генштабі ЗСУ.".