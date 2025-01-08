Генштаб: де атакував ворог на Харківщині і скільки штурмів відбили ЗСУ

Про бої, що сталися за добу на Харківщині, поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська та Тихого.

Тим часом на Куп’янщині зафіксували три бої, уточнили у Генштабі.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка“, – додали у ГШ.

Загалом по всій лінії фронту було 176 боїв. Противник обстріляв позиції українських воїнів близько п’яти тисяч разів із артилерії, скинув 93 КАБи та випустив понад дві тисячі дронів-камікадзе.

Втрати ЗС РФ, за інформацією Генштабу, такі: