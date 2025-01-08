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Генштаб: где атаковал враг на Харьковщине и сколько штурмов отбили ВСУ

Украина 08:21   08.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: где атаковал враг на Харьковщине и сколько штурмов отбили ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районе Волчанска и Тихого.

Тем временем на Купянщине зафиксировали три боя, уточнили в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Тополи, Голубовка и Петропавловка», – добавили в ГШ.

Всего же по всей линии фронта было 176 боев. Противник обстрелял позиции украинских воинов около пяти тысяч раз из артиллерии, сбросил 93 КАБа и выпустил более двух тысяч дронов-камикадзе.

Потери ВС РФ, по информации Генштаба, такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.".