Генштаб: где атаковал враг на Харьковщине и сколько штурмов отбили ВСУ

О боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районе Волчанска и Тихого.

Тем временем на Купянщине зафиксировали три боя, уточнили в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Тополи, Голубовка и Петропавловка», – добавили в ГШ.

Всего же по всей линии фронта было 176 боев. Противник обстрелял позиции украинских воинов около пяти тысяч раз из артиллерии, сбросил 93 КАБа и выпустил более двух тысяч дронов-камикадзе.

Потери ВС РФ, по информации Генштаба, такие: