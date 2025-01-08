Генштаб: где атаковал враг на Харьковщине и сколько штурмов отбили ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районе Волчанска и Тихого.
Тем временем на Купянщине зафиксировали три боя, уточнили в Генштабе.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Тополи, Голубовка и Петропавловка», – добавили в ГШ.
Всего же по всей линии фронта было 176 боев. Противник обстрелял позиции украинских воинов около пяти тысяч раз из артиллерии, сбросил 93 КАБа и выпустил более двух тысяч дронов-камикадзе.
Потери ВС РФ, по информации Генштаба, такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 08:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.".