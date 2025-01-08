Из какого населенного пункта на Купянщине СОУ выбили врага, сообщили в ISW
О ситуации на линии фронта на Харьковском и Купянском направлении рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Наступление россиян на Купянщине вновь провалилось – оккупанты не смогли продвинуться и захватить новые территории. Аналитики уточнили, что враг атаковал в районе Голубовки, Тополи, Петропавловки, Двуречной, Синьковки и Купянска-Узлового.
«Командир украинского батальона, действовавший на Купянском направлении, 7 января заявил, что украинские войска вытеснили российские войска из Новомлынска (севернее Купянска) и подняли флаг в населенном пункте. В начале декабря ISW обнаружил геолокационные доказательства того, что украинские силы контролируют населенный пункт», – отметили аналитики.
Тем временем штурмы РФ около Волчанска и Тихого также не увенчались успехом. Продвижений россиян на этом направлении нет, уточнили в Институте изучения войны.
Напомним, утром 8 января в Deep State заявили о продвижении врага в районе Двуречной. А 7 января аналитики обновили карту боевых действий в Харьковской области. На ней Лозовая – населенный пункт на Купянском направлении — обозначена как оккупированная. Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли контроль и над Ивановкой, и теперь россияне пытаются продвигаться в Новую Кругляковку.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, оккупировали, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 07:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на линии фронта на Харьковском и Купянском направлении рассказали в Институте изучения войны (ISW).".