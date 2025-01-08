З якого населеного пункту на Куп’янщині СОУ вибили ворога, повідомили в ISW
Про ситуацію на лінії фронту на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).
Наступ росіян на Куп’янщині знову провалився – окупанти не змогли просунутися та захопити нові території. Аналітики уточнили, що ворог атакував у районі Голубівки, Тополі, Петропавлівки, Дворічної, Синьківки та Куп’янська-Вузлового.
“Командир українського батальйону, який діяв на Куп’янському напрямку, 7 січня заявив, що українські війська витіснили російські війська з Новомлинська (на північ від Куп’янська) і підняли прапор у населеному пункті. На початку грудня ISW виявив геолокаційні докази того, що українські сили контролюють населений пункт” – зазначили аналітики.
Тим часом штурми РФ біля Вовчанська та Тихого також виявилися безрезультатними. Просування росіян на цьому напрямку немає, уточнили в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, вранці 8 січня в Deep State заявили про просування ворога в районі Дворічної. А 7 січня аналітики оновили карту бойових дій у Харківській області. На ній Лозова – населений пункт на Куп’янському напрямку – позначена як окупована. Крім того, за даними аналітиків, СОУ втратили контроль і над Іванівкою, і тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 07:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на лінії фронту на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).".