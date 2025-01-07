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Голова Куп’янської МВА: про успіхи РФ у районі Кругляківки та нові БпЛА ворога

Фронт 20:24   07.01.2025
Олена Нагорна
Голова Куп’янської МВА: про успіхи РФ у районі Кругляківки та нові БпЛА ворога Скриншот

У районі населених пунктів Загризове, Кругляківка та Лозова Куп’янського району Харківщини військові РФ мають “локаційні успіхи”, підтвердив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«На жаль, без змін, вкрай важко, — схарактеризував ситуацію на Куп’янщині Беседін. – Ворог тисне по всіх напрямках. Це Петропавлівка, Синьківка, Голубівка. Якщо казати про напрямок Куп’янська, то ворог намагається вийти на центральну трасу Сватове-Куп’янськ, щоб потім вже підійти впритул до самого міста. Лінія фронту знаходиться приблизно за 2 кілометри від межі Куп’янська. Це і Дворічанський напрямок, де ворог намагається закріпитись на займаних позиціях і веде дуже інтенсивні обстріли. І Кругляківський напрямок, це Загризове, Кругляківка, Лозова, де ворог намагається протиснути нашу оборону, має локаційні успіхи, застосовуючи велику кількість живої сили та техніки».

Карта DeepState

Обстріли населених пунктів, за його словами, не припиняються. Супротивник застосовує артилерію, міномети, РСЗВ, КАБи та FPV-дрони, а останнім часом і БпЛА нового виду – «Молния».

Вони зібрані з підручних матеріалів, але несуть з собою бойовий запас, тому велику небезпеку несуть для цивільних мешканців і для цивільних автівок“, – констатував Беседін.

Він також розповів, що у Куп’янській громаді залишаються 3200 цивільних, з них 800 – на лівому березі Осколу.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, проєкт Deep State 7 січня оновив карту бойових дій у Харківській області. На ній Лозова – населений пункт на Куп’янському напрямку – позначена як окупована. Крім того, за даними аналітиків, СОУ втратили контроль і над Іванівкою, і тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 20:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі населених пунктів Загризове, Кругляківка та Лозова військові РФ мають “локаційні успіхи”, підтвердив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін".