Голова Куп’янської МВА: про успіхи РФ у районі Кругляківки та нові БпЛА ворога
У районі населених пунктів Загризове, Кругляківка та Лозова Куп’янського району Харківщини військові РФ мають “локаційні успіхи”, підтвердив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
«На жаль, без змін, вкрай важко, — схарактеризував ситуацію на Куп’янщині Беседін. – Ворог тисне по всіх напрямках. Це Петропавлівка, Синьківка, Голубівка. Якщо казати про напрямок Куп’янська, то ворог намагається вийти на центральну трасу Сватове-Куп’янськ, щоб потім вже підійти впритул до самого міста. Лінія фронту знаходиться приблизно за 2 кілометри від межі Куп’янська. Це і Дворічанський напрямок, де ворог намагається закріпитись на займаних позиціях і веде дуже інтенсивні обстріли. І Кругляківський напрямок, це Загризове, Кругляківка, Лозова, де ворог намагається протиснути нашу оборону, має локаційні успіхи, застосовуючи велику кількість живої сили та техніки».
Обстріли населених пунктів, за його словами, не припиняються. Супротивник застосовує артилерію, міномети, РСЗВ, КАБи та FPV-дрони, а останнім часом і БпЛА нового виду – «Молния».
“Вони зібрані з підручних матеріалів, але несуть з собою бойовий запас, тому велику небезпеку несуть для цивільних мешканців і для цивільних автівок“, – констатував Беседін.
Він також розповів, що у Куп’янській громаді залишаються 3200 цивільних, з них 800 – на лівому березі Осколу.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, проєкт Deep State 7 січня оновив карту бойових дій у Харківській області. На ній Лозова – населений пункт на Куп’янському напрямку – позначена як окупована. Крім того, за даними аналітиків, СОУ втратили контроль і над Іванівкою, і тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки.
Читайте також: Немає навіть інформації про серйозні бої: в ЗСУ спростували захоплення Лозової
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Андрей Беседин, куп'янск, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Голова Куп’янської МВА: про успіхи РФ у районі Кругляківки та нові БпЛА ворога»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 20:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі населених пунктів Загризове, Кругляківка та Лозова військові РФ мають “локаційні успіхи”, підтвердив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін".