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Немає навіть інформації про серйозні бої: в ЗСУ спростували захоплення Лозової

Фронт 13:18   07.01.2025
Вікторія Яковенко
Немає навіть інформації про серйозні бої: в ЗСУ спростували захоплення Лозової Фото: ОТУВ “Харків”

В етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов прокоментував інформацію DeepState про захоплення села Лозова на Харківщині.

«Щодо Лозової. Мені важко сказати звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць – протилежна. Немає навіть інформації про якісь серйозні боєзіткнення там, станом на зараз принаймні», – зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, автори проєкту Deep State вочі 7 січня оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які території окупували росіяни. На карті видно, що ЗС РФ окупували Лозову – населений пункт розташований на Куп’янському напрямку. Крім того, за даними аналітиків, ЗСУ втратили контроль і над Іванівкою. Тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Немає навіть інформації про серйозні бої: в ЗСУ спростували захоплення Лозової»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов прокоментував інформацію DeepState про захоплення села Лозова на Харківщині.".