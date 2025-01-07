Немає навіть інформації про серйозні бої: в ЗСУ спростували захоплення Лозової

В етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов прокоментував інформацію DeepState про захоплення села Лозова на Харківщині.

«Щодо Лозової. Мені важко сказати звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць – протилежна. Немає навіть інформації про якісь серйозні боєзіткнення там, станом на зараз принаймні», – зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, автори проєкту Deep State вочі 7 січня оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які території окупували росіяни. На карті видно, що ЗС РФ окупували Лозову – населений пункт розташований на Куп’янському напрямку. Крім того, за даними аналітиків, ЗСУ втратили контроль і над Іванівкою. Тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки.