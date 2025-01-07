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Які завдання не вдалося виконати ЗС РФ на Куп’янщині до початку року – Ахіллес

Фронт 12:47   07.01.2025
Вікторія Яковенко
Які завдання не вдалося виконати ЗС РФ на Куп’янщині до початку року – Ахіллес Скриншот

Ніч на Куп’янському напрямку минула неспокійно, розповів в етері «Суспільне. Студія» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко. Зокрема, ворог намагався скористатися несприятливими погодними умовами, щоб перегрупувати сили та проводити штурми.

«При будь-яких осадах, тумані, сильних поривах вітру, ефективність розвідувальних БпЛА як у нас, так і в противника знижується. Але впродовж трьох років повномасштабної війни Сили оборони навчилися воювати в різних погодних мовах. Тому діють інші засоби виявлення противника. Як наслідок, сьогодні вдалося нанести вогневе ураження по піхоті противника, яка намагалася накопичуватися та проводити ударно-штурмові дії в бік Лозової та Загризового. Задум нічний ворога не вдався», – заявив Федоренко.

Він також розповів, що СОУ успішно блокували спроби окупантів рухатися вгору по течії річки в напрямку Колісниківки.

«Загалом на напрямку ситуація залишається динамічною, але ворогу не вдається реалізовувати свої плани. Противнику не вдалося виконати завдання і вийти на Куп’янськ лівобережний до початку року», – повідомив Федоренко.

Він також розповів про ситуацію поблизу Дворічної.

«Що стосується Дворічної в напрямку Масютівки ворог намагається користуватися погодними умовами і перепливати на човнах, щоб нарощувати свою присутність на правому березі. Проте Силами оборони противник викривається і його групи знаходяться під цілодобовим вогневим контролем СОУ», – зазначив Ахіллес.

Читайте також: Якщо така задача була – РФ її досягла: “успіх” ворога на півночі Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Які завдання не вдалося виконати ЗС РФ на Куп’янщині до початку року – Ахіллес»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 12:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніч на Куп’янському напрямку минула неспокійно, розповів в етері «Суспільне. Студія» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.".