Які завдання не вдалося виконати ЗС РФ на Куп’янщині до початку року – Ахіллес

Ніч на Куп’янському напрямку минула неспокійно, розповів в етері «Суспільне. Студія» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко. Зокрема, ворог намагався скористатися несприятливими погодними умовами, щоб перегрупувати сили та проводити штурми.

«При будь-яких осадах, тумані, сильних поривах вітру, ефективність розвідувальних БпЛА як у нас, так і в противника знижується. Але впродовж трьох років повномасштабної війни Сили оборони навчилися воювати в різних погодних мовах. Тому діють інші засоби виявлення противника. Як наслідок, сьогодні вдалося нанести вогневе ураження по піхоті противника, яка намагалася накопичуватися та проводити ударно-штурмові дії в бік Лозової та Загризового. Задум нічний ворога не вдався», – заявив Федоренко.

Він також розповів, що СОУ успішно блокували спроби окупантів рухатися вгору по течії річки в напрямку Колісниківки.

«Загалом на напрямку ситуація залишається динамічною, але ворогу не вдається реалізовувати свої плани. Противнику не вдалося виконати завдання і вийти на Куп’янськ лівобережний до початку року», – повідомив Федоренко.

Він також розповів про ситуацію поблизу Дворічної.

«Що стосується Дворічної в напрямку Масютівки ворог намагається користуватися погодними умовами і перепливати на човнах, щоб нарощувати свою присутність на правому березі. Проте Силами оборони противник викривається і його групи знаходяться під цілодобовим вогневим контролем СОУ», – зазначив Ахіллес.