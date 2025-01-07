Якщо така задача була – РФ її досягла: “успіх” ворога на півночі Харківщини
Начальник групи із взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади “Гарт” Олександр Даниленко в етері нацмарафону розповів про плани РФ на півночі Харківщини.
За його словами, щодня на Вовчанському напрямку ЗСУ відбивають до п’яти атак окупантів. Однак така ситуація – незмінна вже з травня – коли росіяни тільки почали наступ на цій ділянці фронту.
“Річку Вовчу вони, ось із травня, як я казав, вони намагаються її форсувати, і це їм не вдається. Це їм не вдається, але вони хочуть. Вони як застрягли тоді на північному березі Вовчої на північній частині Вовчанська, так там і сидять досі”, – наголосив Даниленко.
І додав, що кілька місяців на цій ділянці фронту, попри всі зусилля, ворог взагалі не може зрушити з місця. Хоча плани у окупантів – масштабні.
“Вони хочуть захопити Вовчанськ, вони мріють піти далі – мріють забрати собі Харків. Вони мріють прорватися таким чином у Куп’янськ, щоб оточити наше угруповання сил оборони України, яке веде боротьбу на Куп’янському напрямку. Не вдається їм. Стримуємо, лупимо з усього озброєння, зокрема з дронів”, – зазначив військовий.
Єдина мета, яку окупанти все ж таки змогли досягти в ході наступу на півночі області – руйнування Вовчанська.
“Руїни. І це, напевно, єдине, якщо росіяни ставили перед собою на початку цієї операції завдання, – зруйнувати повністю Вовчанськ, серед інших завдань, – то це, напевно, єдине завдання, яке їм вдалося виконати. Міста немає, і після нашої перемоги, я не знаю, туди повертатися дуже важко, відновлювати його дуже важко”, – констатував Даниленко.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: вовчанськ, наступ, обстріли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 11:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник групи із взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади “Гарт” Олександр Даниленко в етері нацмарафону розповів про плани РФ на півночі Харківщини.".