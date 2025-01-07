Если такая задача была – РФ ее достигла: «успех» врага на севере Харьковщины

Начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире нацмарафона рассказал о планах РФ на севере Харьковщины.

По его словам, ежедневно на Волчанском направлении ВСУ отбивают до пяти атак оккупантов. Однако такая ситуация – неизменна уже с мая – когда россияне только начали наступление на этом участке фронта.

«Реку Волчью они, вот с мая, как я говорил, они пытаются ее форсировать, и это им не удается. Это им не удается, но они хотят. Они как застряли тогда на северном берегу Волчьей на северной части Волчанска, так там и сидят до сих пор», – акцентировал Даниленко.

И добавил, что несколько месяцев на этом участке фронта, несмотря на все усилия, враг вообще не может сдвинуться с места. Хотя планы у оккупантов – масштабные.

«Они хотят захватить Волчанск, они мечтают пойти дальше – мечтают забрать себе Харьков. Они мечтают прорваться таким образом в Купянск, чтобы окружить нашу группировку сил обороны Украины, ведущую борьбу на Купянском направлении. Не удается им. Сдерживаем, лупим из всего имеющегося вооружения, в том числе из дронов», – отметил военный.

Единственная цель, которую оккупанты все же смогли достичь в ходе наступления на севере области – разрушение Волчанска.

«Руины. И это, наверное, единственная, если россияне ставили перед собой вначале этой операции задачу, – разрушить полностью Волчанск, среди других задач, – то это, наверное, единственная задача, которую им удалось выполнить. Города нет, и после нашей победы, я не знаю, туда будет возвращаться очень тяжело, восстанавливать его будет очень тяжело», – констатировал Даниленко.