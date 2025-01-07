«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов

О ситуации в Харькове, угрозах обстрелов и разрушениях после последних «прилетов» в городе, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

По его словам, ночь в городе прошла относительно спокойно, не считая летающих над Харьковом «Шахедов». Воздушные тревоги, добавил мэр, раздаются в городе регулярно.

«И в любой момент могут быть обстрелы Харькова, поэтому нужно очень осторожничать, прислушиваться к сигналам воздушных тревог, беречь себя. Это я обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе сейчас», – предостерег мэр.

Вследствие последнего прилета 5 января в городе повреждены частные дома и предприятие. Обошлось без раненых, добавил Терехов и напомнил, что по городу «прилетел» дрон «Молния-1».

«Это такой летательный аппарат, очень быстрый, очень небольшой в размерах. И он несет взрывчатку небольшой мощности. Но нужно быть очень осторожным, потому что если рядом с человеком он попадет и будет взрыв, человек погибнет», – акцентировал городской голова.

Он также напомнил, что в результате российских обстрелов только за прошлый год в Харькове повреждены более 2,5 тысяч домов – часть из них уже не удастся отстроить. При этом, восстановить за 2024 год удалось только 100 объектов.

«В планах у нас в этом году 160 домов, но вы понимаете, что средств не хватает. И главное, что, когда сохраняется возможность обстрелов, очень трудно строить. Да, очень много приходится делать, очень много планов по восстановлению города Харькова. Но наша основная задача сегодня – возвращать людей домой. Поэтому, когда вы говорите «за приоритеты», то, конечно, приоритет — это восстановление жилых домов, восстановление инфраструктуры, больниц, школ и это очень важно», – отметил Терехов.

И добавил, что на восстановление выделяют средства не только из городского бюджета – строят еще и за счет госфинансов, а также – получают поддержку от международных партнеров.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»