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“Звертаюся до харків’ян, які знаходяться у місті”: про що попередив Терехов

Події 09:39   07.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Звертаюся до харків’ян, які знаходяться у місті”: про що попередив Терехов скріншот

Про ситуацію в Харкові, загрози обстрілів та руйнування після останніх “прильотів” у місті, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

За його словами, ніч у місті пройшла відносно спокійно, без урахування “Шахедів”, що кружляли вночі над Харковом. Повітряні тривоги, додав мер, лунають у місті регулярно.

“І в будь-який момент можуть бути обстріли Харкова, тому потрібно дуже бути обережними, прислуховуватися до сигналів повітряних тривог, берегти себе. Це я звертаюся до харків’ян, які живуть у місті зараз”, – застеріг мер.

Внаслідок останнього прильоту 5 січня у місті пошкоджені приватні будинки та підприємство. Обійшлося без поранених, додав Терехов і нагадав, що по місту “прилетів” дрон “Молнія-1”.

“Це такий літальний апарат, який дуже швидкий, дуже невеликий в розмірах, і він несе вибухівку невеликої потужності. Але потрібно бути дуже обережним, бо якщо поряд з людиною він попаде і буде вибух, то людина загине”, – наголосив міський голова.

Він також нагадав, що внаслідок російських обстрілів лише за минулий рік у Харкові пошкоджені понад 2,5 тисячі будинків – частину з них уже не вдасться відбудувати. При цьому відновити за 2024 рік вдалося лише 100 об’єктів.

“У планах у нас на цей рік 160 будинків, але ви розумієте, що коштів не вистачає. І головне, що, коли зберігається можливість обстрілів, то дуже важко будувати. Так, дуже багато приходиться робити, дуже багато планів щодо відбудови міста Харків. Але наше основне завдання сьогодні – повертати людей додому. Тому коли ви кажете “за пріоритети”, то звісно, пріоритет – це відбудова житлових будинків, відбудова інфраструктури, лікарень, шкіл і це – дуже важливо”, – зазначив Терехов.

І додав, що на відновлення виділяють кошти не лише з міського бюджету – будують ще й за рахунок держфінансів, а також отримують підтримку від міжнародних партнерів.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 09:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію в Харкові, загрози обстрілів та руйнування після останніх “прильотів” у місті, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".