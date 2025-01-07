Какие задачи не удалось выполнить врагу на Купянщине до начала года – Ахиллес
Ночь на Купянском направлении прошла неспокойно, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко. В частности, враг пытался воспользоваться неблагоприятными погодными условиями, чтобы перегруппировать силы и проводить штурмы.
«При любых осадках, тумане, сильных порывах ветра, эффективность разведывательных БпЛА как у нас, так и у противника снижается. Но в течение трех лет полномасштабной войны Силы обороны научились воевать при разных погодных условиях. Поэтому действуют другие средства обнаружения противника. Как следствие, сегодня удалось нанести огневое поражение по пехоте противника, пытавшейся накапливаться и проводить ударно-штурмовые действия в сторону Лозовой и Загрызово. Замысел ночной врагу не удался», — заявил Федоренко.
Он также рассказал, что СОУ успешно блокировали попытки оккупантов двигаться вверх по течению реки в направлении Колесниковки.
«В общем, на направлении ситуация остается динамичной, но врагу не удается реализовывать свои планы. Противнику не удалось выполнить задание и выйти на Купянск левобережный до начала года», — сообщил Федоренко.
Он также рассказал о ситуации вблизи Двуречной.
«Что касается Двуречной в направлении Масютовки, враг пытается пользоваться погодными условиями и переплывать на лодках, чтобы наращивать свое присутствие на правом берегу. Однако Силами обороны противник разоблачается и его группы находятся под круглосуточным огневым контролем СОУ», — отметил Ахиллес.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, война, Купянщина, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 12:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночь на Купянском направлении прошла неспокойно, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко. ".