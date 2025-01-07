Нет даже информации о серьезных боях – что говорят в ВСУ о «захвате» Лозовой

В эфире нацмарафона пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов прокомментировал информацию DeepState о захвате села Лозовая в Харьковской области.

«О Лозовой. Мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест – противоположная. Нет даже информации о каких-то серьезных боестолкновениях там, по состоянию на данный момент по крайней мере», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, авторы проекта Deep State глаза 7 января обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, какие территории оккупировали россияне. На карте видно, что ВС РФ оккупировали Лозовую – населенный пункт расположен на Купянском направлении. Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли контроль и над Ивановкой. Теперь россияне пытаются продвигаться в Новую Кругляковку.