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«Шахедами» и дронами «Герань-2» РФ атаковала Харьковщину: куда прилетело

Происшествия 08:40   08.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Шахедами» и дронами «Герань-2» РФ атаковала Харьковщину: куда прилетело скриншот

О том, что накануне враг периодически обстреливал Харьковщину, в утренней сводке за 8 января рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Вначале под обстрелом оказался Богодуховский район. В 11:10 в селе Малая Ивановка в поле упал российский беспилотник.

А днем, уточнил начальник ХОВА, досталось уже Изюмском району.

«12:55 Изюмский р-н, Изюмская ТГ, с. Сухая Каменка. В поле обнаружен сбитый БПЛА «Шахед». Информация о пострадавших не поступала», – написал Синегубов.

Вечером же враг атаковал Чугуевщину – армия РФ также выпустила по громаде беспилотники.

«20:35 — 22:14 Чугуевский р-н, Чугуевская ТГ, г. Чугуев. В результате сбития произошло падение обломков БпЛА типа «Герань-2» на территории одного из неработающих предприятий», – добавил начальник ХОВА.

Ударов по Харькову в течение суток не зафиксировали.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 08:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что накануне враг периодически обстреливал Харьковщину, в утренней сводке за 8 января рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".