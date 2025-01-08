«Шахедами» и дронами «Герань-2» РФ атаковала Харьковщину: куда прилетело
О том, что накануне враг периодически обстреливал Харьковщину, в утренней сводке за 8 января рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Вначале под обстрелом оказался Богодуховский район. В 11:10 в селе Малая Ивановка в поле упал российский беспилотник.
А днем, уточнил начальник ХОВА, досталось уже Изюмском району.
«12:55 Изюмский р-н, Изюмская ТГ, с. Сухая Каменка. В поле обнаружен сбитый БПЛА «Шахед». Информация о пострадавших не поступала», – написал Синегубов.
Вечером же враг атаковал Чугуевщину – армия РФ также выпустила по громаде беспилотники.
«20:35 — 22:14 Чугуевский р-н, Чугуевская ТГ, г. Чугуев. В результате сбития произошло падение обломков БпЛА типа «Герань-2» на территории одного из неработающих предприятий», – добавил начальник ХОВА.
Ударов по Харькову в течение суток не зафиксировали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 08:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что накануне враг периодически обстреливал Харьковщину, в утренней сводке за 8 января рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".