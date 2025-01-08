Жах, який переживає Запоріжжя, добре знайомий Харкову – Терехов

Ворожий авіаудар по Запоріжжю, внаслідок якого 13 людей загинули та десятки постраждали, — це величезна трагедія, наголосив мер Ігор Терехов.

«Жах, який переживає Запоріжжя, добре знайомий Харкову. У нас бувало по вісім КАБів за добу. Вісім! І щоразу росія б’є ними по мирних людях, по тих, хто просто хоче жити. Бо авіабомби — це не зброя точності. Вони завжди зачіпають цивільних», – написав міський голова в телеграмі.

«Сьогодні наше серце разом з усіма постраждалими. Ми співчуваємо, відчуваємо ваш біль, як свій. Бо російський терор триває кожного дня. Для всіх нас, українців…», – додав мер.

Згідно з останньою інформацією МВС, у Запоріжжі 13 людей загинули та 32 – поранені. Більшість постраждалих перебувала на вулиці та у громадському транспорті. Пошкоджені 28 транспортних засобів, зокрема трамвай та маршрутка. Росіяни завдали удару двома бомбами ФАБ-500 з УМПК. Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та транспорт. Поліцейські парамедики врятували п’ятьох людей.