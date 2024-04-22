Удар по вышке в Харькове: телесигнал восстанавливают, какие есть альтернативы

Работы по восстановлению телевизионного вещания после вражеского удара по телевышке в Харькове еще ведутся, в то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается, сообщают в Госспецсвязи.

«На время ремонтных работ жители Харькова и области, которые остались без цифрового телевидения, могут получать информацию из эфира местных радиостанций, пользоваться кабельным или онлайн-телевидением, или получать сигнал ТВ через спутниковые приемники», — объясняют в ведомстве.

Также у харьковчан есть доступ к информации через «Дія.Радіо» и «Дія.ТѴ», напомнили в Telegram-канале Единого портала государственных услуг.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел в 16:37. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объект. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.