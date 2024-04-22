Удар по вышке в Харькове: телесигнал восстанавливают, какие есть альтернативы
Работы по восстановлению телевизионного вещания после вражеского удара по телевышке в Харькове еще ведутся, в то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается, сообщают в Госспецсвязи.
«На время ремонтных работ жители Харькова и области, которые остались без цифрового телевидения, могут получать информацию из эфира местных радиостанций, пользоваться кабельным или онлайн-телевидением, или получать сигнал ТВ через спутниковые приемники», — объясняют в ведомстве.
Также у харьковчан есть доступ к информации через «Дія.Радіо» и «Дія.ТѴ», напомнили в Telegram-канале Единого портала государственных услуг.
Напомним, взрыв в Харькове прогремел в 16:37. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объект. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вышка, радио, сигнал, телевидение, телевышка, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 21:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по восстановлению телевизионного вещания после вражеского удара по телевышке в Харькове еще ведутся, в то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается, сообщают в Госспецсвязи.".