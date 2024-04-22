Live
  • Пн 22.04.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 39.79
  • EUR 42.38

Удар по вышке в Харькове: телесигнал восстанавливают, какие есть альтернативы

Общество 21:59   22.04.2024
Елена Нагорная
Удар по вышке в Харькове: телесигнал восстанавливают, какие есть альтернативы

Работы по восстановлению телевизионного вещания после вражеского удара по телевышке в Харькове еще ведутся, в то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается, сообщают в Госспецсвязи.

«На время ремонтных работ жители Харькова и области, которые остались без цифрового телевидения, могут получать информацию из эфира местных радиостанций, пользоваться кабельным или онлайн-телевидением, или получать сигнал ТВ через спутниковые приемники», — объясняют в ведомстве.

Также у харьковчан есть доступ к информации через «Дія.Радіо» и «Дія.ТѴ», напомнили в Telegram-канале Единого портала государственных услуг.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел в 16:37. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объектОккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Взрывы вновь были слышны в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары
Взрывы вновь были слышны в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары
22.04.2024, 22:23
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
22.04.2024, 23:08
Главные новости 22.04: удар по телевышке в Харькове, «прилеты» в области
Главные новости 22.04: удар по телевышке в Харькове, «прилеты» в области
22.04.2024, 23:12
Чтобы террор был заметен всему городу — Зеленский об ударе по вышке в Харькове
Чтобы террор был заметен всему городу — Зеленский об ударе по вышке в Харькове
22.04.2024, 22:37
Последствия удара РФ по телевышке в Харькове (фото, видео)
Последствия удара РФ по телевышке в Харькове (фото, видео)
22.04.2024, 19:39
Удар по вышке в Харькове: телесигнал восстанавливают, какие есть альтернативы
Удар по вышке в Харькове: телесигнал восстанавливают, какие есть альтернативы
22.04.2024, 21:59

Новости по теме:

21:59
Удар по вышке в Харькове: телесигнал восстанавливают, какие есть альтернативы
17:27
Без связи пограничники оставили оккупантов на Купянском направлении (видео)
21:05
Пилоты дронов из харьковской 92-й ОМБр оставили оккупантов без «глаз» (видео)
19:12
Харьковский Kraken уничтожил две вышки в РФ, блокировавшие оборону ВСУ (видео)
12:06
Под Славянском накрыли вышку с радиоэлектронными средствами врага (видео)

Вы читали новость: «Удар по вышке в Харькове: телесигнал восстанавливают, какие есть альтернативы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 21:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по восстановлению телевизионного вещания после вражеского удара по телевышке в Харькове еще ведутся, в то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается, сообщают в Госспецсвязи.".