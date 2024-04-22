Предварительно, по телеинфраструктуре в Харькове ударила Х-59 — прокуратура

По объекту телеинфраструктуры в Харькове, по предварительным данным, около 16:30 22 апреля враг ударил ракетой Х-59, сообщают в областной прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, в Харькове взрывы были слышны в 16:04 — оккупанты били по Дергачам. В 16:37 вновь прогремел взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объект. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что помимо Харькова и Дергачей в течение часа ударам подверглись Волчанск и село Слобожанское Харьковского района.

В 16:37 в Харькове оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, уточнил Синегубов. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет. Наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения. Граждан просят доверять только официальным источникам информации.