В Харькове — «прилет» по объекту телеинфраструктуры: есть проблемы с сигналом

В Харькове около 16:30 22 апреля враг нанес удар по объекту телевизионной инфраструктуры, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, во время тревоги сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет.

«На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения. Поэтому в очередной раз обращаемся к гражданам: доверяйте только официальным источникам информации», — призвал Синегубов.

Напомним, в Харькове взрывы были слышны в 16:04 — оккупанты били по Дергачам. В 16:37 вновь прогремел взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объект. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что помимо Харькова и Дергачей в течение часа ударам подверглись Волчанск и село Слобожанское Харьковского района.