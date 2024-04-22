В Харькове — «прилет» по объекту телеинфраструктуры: есть проблемы с сигналом
В Харькове около 16:30 22 апреля враг нанес удар по объекту телевизионной инфраструктуры, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, во время тревоги сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет.
«На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения. Поэтому в очередной раз обращаемся к гражданам: доверяйте только официальным источникам информации», — призвал Синегубов.
Напомним, в Харькове взрывы были слышны в 16:04 — оккупанты били по Дергачам. В 16:37 вновь прогремел взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объект. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что помимо Харькова и Дергачей в течение часа ударам подверглись Волчанск и село Слобожанское Харьковского района.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, объект, прилет, синегубов, телевидение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 17:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 16:30 22 апреля враг нанес удар по объекту телевизионной инфраструктуры, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".