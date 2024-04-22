Окупанти вдарили по птахофабриці під Харковом, там пожежа – Синєгубов

О 22:37 22 квітня окупанти вдарили по птахофабриці у Харківському районі, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Там виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Тип ракет встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, близько 22:20 у Харкові було чутно кілька вибухів. Цей факт констатував мер Ігор Терехов. Синєгубов написав, що окупанти завдають ударів.