Мобилизация и эвакуация: что обсуждали на Совете обороны Харьковщины

На заседании Совета обороны Харьковской области снова рассматривали вопросы мобилизационного процесса. Также обсуждали ход эвакуации в регионе.

«Первый вопрос – мобилизационные процессы. Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения. Наблюдаем положительную динамику характеристик. Второй вопрос – жизнеобеспечение на приграничных территориях и ход эвакуации гражданского населения», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что на следующем заседании заслушают отчеты всех руководителей местных военных администраций по проведенной работе и необходимости усиления мер.