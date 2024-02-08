Мобилизация и эвакуация: что обсуждали на Совете обороны Харьковщины
Фото: Олег Синегубов
На заседании Совета обороны Харьковской области снова рассматривали вопросы мобилизационного процесса. Также обсуждали ход эвакуации в регионе.
«Первый вопрос – мобилизационные процессы. Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения. Наблюдаем положительную динамику характеристик. Второй вопрос – жизнеобеспечение на приграничных территориях и ход эвакуации гражданского населения», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что на следующем заседании заслушают отчеты всех руководителей местных военных администраций по проведенной работе и необходимости усиления мер.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мобилизация, обороны, синєгубов, совет, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заседании Совета обороны Харьковской области снова рассматривали вопросы мобилизационного процесса. Также обсуждали ход эвакуации в регионе.".