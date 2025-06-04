Предатель из Крыма воевал на Харьковщине против ВСУ – и попал в плен

Предателя из Крыма схватили недалеко от села Западное, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Подозреваемый — 52-летний житель временно оккупированного города Евпатория АР Крым. В 2018 году он получил паспорт гражданина РФ. В декабре 2024 года в Нижнем Новгороде он заключил контракт и пошел служить в армию на год.

Новоиспеченный «освободитель» готовился в Луганской области, после чего его распределили до 1428 мотострелкового полка вооруженных сил РФ.

Подозреваемый вместе с другими российскими военными в районе села Западное Дворечанской поселковой громады принимал участие в боевых действиях против Сил обороны. В апреле 2025 года его взяли в плен украинские военные.

За государственную измену ему грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.