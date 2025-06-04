Предатель из Крыма воевал на Харьковщине против ВСУ – и попал в плен
Предателя из Крыма схватили недалеко от села Западное, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Подозреваемый — 52-летний житель временно оккупированного города Евпатория АР Крым. В 2018 году он получил паспорт гражданина РФ. В декабре 2024 года в Нижнем Новгороде он заключил контракт и пошел служить в армию на год.
Новоиспеченный «освободитель» готовился в Луганской области, после чего его распределили до 1428 мотострелкового полка вооруженных сил РФ.
Подозреваемый вместе с другими российскими военными в районе села Западное Дворечанской поселковой громады принимал участие в боевых действиях против Сил обороны. В апреле 2025 года его взяли в плен украинские военные.
За государственную измену ему грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: государственная измена, Западное, Крым, плен, предатель, село, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предателя из Крыма схватили недалеко от села Западное, сообщает Харьковская областная прокуратура.".