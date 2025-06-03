Раненый в селе на Харьковщине из-за атаки российского FPV-дрона
Фото: ukrinform.ua
В селе Барановка Золочевской ТГ около 14:00 FPV-дрон ударил возле трактора, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Трактор поврежден, а его 28-летний водитель ранен. В состоянии средней степени тяжести мужчину госпитализировали.
Ранее сообщалось, что российские авиабомбы теперь могут доставать не только до Харькова, но и до громад южнее города. Ведь россияне начали испытывать бомбы с модулями планирования повышенной дальности.
Читайте также: Воды не будет в одном из районов Харькова и пригороде в среду: адреса
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, поранений, село, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Раненый в селе на Харьковщине из-за атаки российского FPV-дрона»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 20:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Барановка Золочевской ТГ около 14:00 FPV-дрон ударил возле трактора, сообщила Харьковская областная прокуратура.".