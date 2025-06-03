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Раненый в селе на Харьковщине из-за атаки российского FPV-дрона

Происшествия 20:33   03.06.2025
Оксана Якушко
Раненый в селе на Харьковщине из-за атаки российского FPV-дрона Фото: ukrinform.ua

В селе Барановка Золочевской ТГ около 14:00 FPV-дрон ударил возле трактора, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Трактор поврежден, а его 28-летний водитель ранен. В состоянии средней степени тяжести мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что российские авиабомбы теперь могут доставать не только до Харькова, но и до громад южнее города. Ведь россияне начали испытывать бомбы с модулями планирования повышенной дальности.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 20:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Барановка Золочевской ТГ около 14:00 FPV-дрон ударил возле трактора, сообщила Харьковская областная прокуратура.".