Раненый в селе на Харьковщине из-за атаки российского FPV-дрона

В селе Барановка Золочевской ТГ около 14:00 FPV-дрон ударил возле трактора, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Трактор поврежден, а его 28-летний водитель ранен. В состоянии средней степени тяжести мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что российские авиабомбы теперь могут доставать не только до Харькова, но и до громад южнее города. Ведь россияне начали испытывать бомбы с модулями планирования повышенной дальности.