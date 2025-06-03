Воды не будет в одном из районов Харькова и пригороде в среду: адреса

Без холодной воды 4 июня останется часть Холодногорского района, а также поселки Солоницевка, Подворки и микрорайон Мобиль в Песочине.

Отключения запланированы с 09:00 до 21:00, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Причина – проведение планово-предупредительных работ на технологическом электротехническом оборудовании насосной станции и водопроводных сетях, с целью подготовки к осенне-зимнему периоду.

Адреса, где не будет воды:

На время проведения работ воду будут подвозить автоцистернами по адресам: перекресток ул. Злагоды и ул. Муратова, перекресток ул. Злагоды и пер. Васильевского (Холодногорский район); ул. Богдана Хмельницкого, 17, ул. Независимости, 14 (поселок Солоницевка), ул. Квартальная, 3, 18 (микрорайон Мобиль, пос. Песочин), ул. Макаренко, 15, ул. Куряжская, 6 (пос. Подворки).