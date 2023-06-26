ЗСУ форсували Дніпро і створили плацдарм на лівому березі – BILD

Перехід під контроль ЗСУ селища Дачі на лівому березі Дніпра прокоментував військовий експерт BILD Юліан Рьопке.

Селище знаходиться поблизу Антонівського мосту навпроти Херсона. Як зазначає Рєпке, ЗСУ залишаються ізольовані там на острові: від решти Лівобережжя їх відокремлює річка Конка.

“Росіяни напевно замінували міст через неї і можуть підірвати його будь-якої миті”, – пише автор.

«Проте плацдарм на лівому березі Дніпра, який відучора все збільшується, — важливий сигнал, у тому числі й для місцевих жителів. Цей український наступ показує, що Київ готовий розширити контрнаступ і на Херсонщину. Крім того, цей наступ змушує російських окупантів ще більше розосередити резерви на півдні країни, відволікаючи їх від протистояння українському наступу в Запорізькій та Донецькій областях і тим самим значно скорочуючи їх», — додав Рьопке.