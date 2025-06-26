Сегодня 26 июня: какой праздник и день в истории

26 июня в Украине – День крымскотатарского флага. В этот день в 4 году римский император Октавиан Август усыновил будущего наследника империи – Тиберия. В 1941-м состоялся прославленный советской пропагандой подвиг летчика Николая Гастелло. В 1945-м страны-основательницы подписали Устав ООН. В 1953-м в СССР арестовали (по некоторым данным – сразу же и убили) Лаврентия Берию. В 1977-м дал последний концерт Элвис Пресли. А в 1996-м президент Украины Леонид Кучма издал указ о проведении референдума по Конституции.

Праздники и памятные даты 26 июня

26 июня в Украине – День крымскотатарского флага.

В мире – Международный день в поддержку жертв пыток и Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

Также сегодня: День косметолога, Всемирный день холода, День рождения зубной щетки.

26 июня в истории

26 июня 4 года римский император Октавиан Август усыновил будущего наследника империи – Тиберия. Тиберий был сыном жены Августа Ливии Друзиллы от первого брака. Настоящим отцом будущего императора был Тиберий Клавдий Нерон – римский политик, долгое время находившийся в оппозиции к Августу. Однако со временем ему пришлось примириться с Октавианом — еще не императором, но уже человеком, концентрировавшим в своих руках все большую власть. По легенде, которая не нашла однозначного подтверждения, Октавиан Август влюбился в жену Тиберия Клавдия Нерона с первого взгляда. Ради этого брака оба развелись: Август покинул жену, только что родившую ему дочь Юлию Старшую, а Ливия ушла от мужа вообще на шестом месяце беременности (будущий император Тиберий родился еще в браке, а уходя от мужа, Ливия была беременна вторым сыном — Друзом). В Риме ходили слухи, что ребенок не от супруга, а от Октавиана (историки доказательства данной версии не нашли). Родив, Ливия вторично вышла замуж. В первые годы этого брака ее дети не жили с отчимом – они остались дома отца. Однако в 33 году до нашей эры Тиберий Клавдий Нерон скончался. И тогда мальчики переехали в дом матери и отчима.

Октавиан Август с детства готовил сыновей жены к политической карьере. Благодаря его содействию, Тиберий в возрасте 17 лет (в 25 году до н. э.) стал квестором (госслужащим, следившим за государственными финансами). Это было против правил, занимать такую ​​должность позволяли не менее чем 30-летним. Также будущий наследник выступал в судах как адвокат. А в 20 году до н.э. отчим отправил его на войну на востоке – в войска под командованием Марка Агриппы. Вернувшись, Тиберий сразу получил преторский ранг – то есть одну из самых высоких государственных должностей.

Общих детей у Октавиана Августа и Ливии Друзиллы не было. Единственным кровным ребенком императора оставалась дочь Юлия Старшая. Когда ее муж, полководец Марк Агриппа, умер, Октавиан приказал Тиберию расстаться с первой женой Випсанией Агриппиной (дочерью Марка Агриппы, падчерицей Юлии Старшей) и жениться на Юлии.

«Несмотря на то, что Випсания и Тиберий наслаждались счастливым браком, Август приказал им расстаться после смерти отца Випсании, женатого на дочери Августа, Юлии Старшей. Хотя Тиберий хотел остаться с Випсанией и пренебрежительно относился к Юлии за ее якобы неверность, Август обручил его с Юлией, чтобы связать растущую власть Тиберия с семьей Юлиев. На момент их развода Випсания была беременна вторым ребенком — он не выжил. Тиберий расстался с Випсанией против своей воли в 11 году до н. э. но никогда не переставал жалеть о своем поступке. Однажды Тиберий увидел Випсанию и провел ее пристальным взглядом, полным слез. Были приняты меры предосторожности, чтобы избежать дальнейших неудобных встреч с ней», — пишет англоязычная Википедия.

Впоследствии Октавиан Август продвигал Тиберия в политике. Однако незадолго до окончательного определения его наследником между императором и пасынком возник раскол. Тиберий в 6 году до нашей эры объявил о своем уходе из политики, покинул Рим и переехал на Родос. Считают, что личного в этом было гораздо больше, чем политического: Тиберий не мог простить отчиму свою поломанную личную жизнь. Жена Юлия вела себя развратно, он ее ненавидел. С Випсанией Тиберию видеться не разрешали. Ряд историков считает, что наследниками Октавиан Август уже видел не сыновей жены – Тиберия и Друза, а своих родных внуков – детей Юлии от первого брака (Гая и Луция). Однако эта версия маловероятна, ведь Гай и Луций были подростками, Октавиану же шел шестой десяток – очень почтенный возраст для тех времен. Вряд ли император рассчитывал достаточно утвердить внуков в политике, чтобы те смогли сохранить контроль над таким непростым государством. Как бы там ни было, конфликт в императорской семье длился около восьми лет. Во 2 году нашей эры внук Августа Луций умер, а Тиберий вернулся в Рим (вероятно, благодаря покровительству своей матери, жены Октавиана Августа Ливии Друзиллы). А в 4-м году в бою погиб и второй внук императора Гай. Так что Тиберий остался практически единственным возможным наследником. В это время Октавиан Август официально усыновил его.

Император Октавиан Август умер 19 августа 14 года, немного не дожив до 76 лет. Тиберию в это время уже было 55. И он получил власть в Риме мирно, по наследству, что было значительной редкостью – никто не пытался оспорить его права. Что же касается нелюбимой жены – дочери Октавиана Августа Юлии Старшей, то считают, что Тиберий приложил руку к ее смерти. Юлия умерла в том же 14-м году, что и ее отец, — через некоторое время после него при невыясненных обстоятельствах. Тиберий больше не женился.

26 июня 1941 года состоялся прославленный советской пропагандой подвиг летчика Николая Гастелло. Подробнее.

26 июня 1945 года представители 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций. Подробнее.

26 июня 1953 года арестовали (а по некоторым данным – сразу и убили) одного из самых влиятельных руководителей в СССР тех времен – Лаврентия Берию. Подробнее.

26 июня 1977 года Элвис Пресли дал свой последний концерт – в Индианаполисе. Подробнее.

26 июня 1996 года Президент Украины Леонид Кучма издал указ «О проведении всеукраинского референдума по принятию новой Конституции Украины». Подробнее.

Церковный праздник 26 июня

26 июня чтят память преподобного Давида Солунского. Подробнее.

Народные приметы

Если 26 июня жарко, то в ближайшие 40 дней будет засуха.

Если погода хорошая, то такой она и будет оставаться еще семь недель.

Если идет дождь, то лето будет мокрым.

Что нельзя делать 26 июня

Нельзя венчаться.

Нельзя обижать животных.

Нельзя просить деньги взаймы.