Сьогодні 16 січня: яке свято та день в історії

16 січня 27 року до нашої ери римський Сенат надав Гаю Юлію Цезарю Октавіану титул Августа. З цієї дати заведено розпочинати відлік історії Римської імперії. У 1918-му в УНР ухвалили закон про “Про народну армію”. У 1919-му Директорія УНР оголосила війну радянській Росії. У 1957-му в Ліверпулі відкрився “The Cavern Club”, в якому починав виступати гурт “The Beatles”. У 1969-му, протестуючи проти радянського вторгнення до Чехословаччини, здійснив самоспалення студент Ян Палах. У 1991-му розпочалася військова операція проти Іраку – “Буря в пустелі”. У 2014-му в Україні ухвалили “Диктаторські закони”.

Свята та пам’ятні дати 16 січня

16 січня – Всесвітній день “The Beatles”.

Також сьогодні: Міжнародний день гострої та гарячої їжі, День льодовара, День дракона.

16 січня в історії

16 січня 27 року до нашої ери римський Сенат надав Гаю Юлію Цезарю Октавіану титул Августа. З цієї дати заведено розпочинати відлік історії Римської імперії. До того – з певними “диктаторськими” перервами – Римська держава все ж таки мала республіканський лад. Октавіан Август став тією людиною, яка змогла перемогти потенційно потужніших суперників і не без хитрощів переконати Сенат добровільно віддати собі всю повноту влади в державі. Історія його сходження до влади рясніє боями, зрадами та політичними інтригами.

Майбутній імператор при народженні отримав ім’я Гай Октавій Турін. Він походив із плебейської (незнатної) римської родини, але припадав онуковим племінником самому Гаю Юлію Цезарю – знаменитому полководцю та диктатору Римської республіки. Цезар не мав дітей. І на певному етапі свого життя імператор став дедалі більше наближати до себе далекого родича. Це відзначали римляни та все частіше зверталися до юнака, щоб він допоміг у вирішенні диктатором того чи іншого питання. Утім, навіть за таких обставин заповіт Цезаря став несподіванкою для знаті Риму, а особливо – давніх і близьких соратників диктатора. Юлій Цезар вирішив усиновити Гая Октавія Туріна та заповів цьому плебею три чверті свого статку. Хоча вибір наступника був багатьом незрозумілий, сам Цезар явно знав, що робить. Адже його “ставка” на цього наступника надалі виправдалася.

На момент змови проти Юлія Цезаря та його вбивства в Сенаті спадкоємцю було всього 19 років. Він був далеко від Рима – в грецькому місті Аполлонія, де здобував освіту.

Дізнавшись про смерть названого батька та його заповіт, юнак прийняв волю вбитого диктатора та змінив ім’я на Гай Юлій Цезар Октавіан. Легіонери Цезаря, які перебували з Октавіаном в Аполлонії, пропонували юнакові військову підтримку для помсти вбивцям диктатора. Однак Октавіан все ж таки повернувся до Рима без бою. І розпочав там власну “піар-кампанію”. Оскільки Юлій Цезар був популярним у народі, Октавіан показово вшановував пам’ять убитого та демонстрував жалобу по ньому. А далі зробив найвлучніший зі своїх ходів – роздав кожному римлянину по 300 сестерціїв (срібних монет) – як це було прописано в заповіті Цезаря. Щоб це зробити, Октавіану довелося розпродати власне майно, адже інший далекий родич і близький соратник Цезаря консул Марк Антоній не віддавав Октавіану гроші зі скарбниці диктатора.

Антоній вважав себе більш гідним звання спадкоємця Цезаря. Крім того, на відміну від Октавіана, у вирішальний момент він був у Римі: протистояв учасникам змови проти Цезаря та вів з ними перемовини, виголошував палку промову на похороні імператора, організовував нову “коаліцію” в сенаті тощо.

Утім, повністю “викреслити” Октавіана з римської політики Антонію не вдалося. Юний спадкоємець диктатора отримав велику підтримку плебсу та ветеранів армії Цезаря. Згодом він ще й посилив позиції, коли все ж таки домігся вступу у спадок. Після цього Октавіан зміг зібрати довкола себе військо, виплачуючи колишнім воїнам Цезаря солідні гроші за службу. 10 листопада 44 року до н.е. (за пів року після вбивства Цезаря) Октавіан увійшов до Рима з кількома тисячами воїнів і виголосив промову проти Антонія із закликом розпочати війну з ним. Це було невдале рішення – частина соратників Цезаря одразу відмовилася підтримувати Октавіана, адже Антоній був близьким до попереднього диктатора. Вони хотіли помститися вбивцям Цезаря, а не воювати з його прихильником. 24 листопада Антоній у відповідь спробував домогтися, щоб Сенат визнав Октавіана ворогом держави. Однак це йому не вдалось. Тож позиції обох претендентів на спадщину Цезаря були нестійкими. Октавіану в цей час стала в нагоді підтримка видатного політика й оратора Цицерона. Він був противником Антонія та виголосив серію філіппік перед Сенатом і народом, домігшись кількох рішень на користь Октавіана.

Поки в Римі ділили владу, у провінціях вбивці Цезаря (Касій і Брут) збирали сили, щоб протидіяти намісникам, яких призначив Марк Антоній. Країна стрімко наближалася до хаосу та громадянської війни. Поки Антоній придушував повстання у провінціях, Октавіан набував за підтримки Цицерона політичну вагу в Римі. Сенат призначив 19-річного юнака консулом (на 10 років раніше, ніж це було передбачено). Однак за протистоянням Октавіана й Антонія все більше проглядалася мета римських політиків – послабити їх і позбутися обох. Антоній втрачав війська у битвах зі змовниками, а сенат скасовував його закони. Октавіана поступово стали “ставити і місце”, не підтримуючи його ініціативи та пропозиції щодо призначень. Результатом цих подій і необхідності помститися Бруту та Касію стало подальше об’єднання “нерозлучних ворогів” у так званий Другий тріумвірат (третім у тріумвіраті був ще один полководець і давній соратник як Цезаря, так і Антонія Марк Емілій Лепід). 27 листопада 43 року до н.е. утворилася колегія з цих трьох “для упорядкування держави”. Трійця розділила між собою зони впливу у провінціях та магістратурах і організувала масові страти своїх противників, видаючи так звані “проскрипції” – списки, якими людей оголошували поза законом та призначали нагороду за їхнє вбивство. В одну з таких проскрипцій внесли й Цицерона – попри те, що він підтримував Октавіана. Антоній не пробачив оратора та домігся того, що Октавіан погодився зрадити свого прихильника.

Надалі разом Марк Антоній і Октавіан розгромили військо бунтівників і вбивць Цезаря (успіху досяг у першу чергу Антоній, Октавіан же в рішучі моменти взагалі був відсутній на полі бою). Стративши Брута (і довівши до самогубства Касія) тріумвіри ще раз перерозподілили між собою римські території. Попри те, що між учасниками Другого тріумвірату постійно виникали суперечності, вони продовжили дію свого союзного договору ще на п’ять років у 37 році до н.е. Однак другий період тріумвірату Октавіан та Антоній уже використовували для підготовки до військового протистояння один з одним (Емілій Лепід при цьому залишався осторонь). У сенаті не було єдності – прихильники Антонія переходили до Октавіана й навпаки. Проти Марка Антонія багато в чому римлян налаштовували його стосунки з царицею Єгипту Клеопатрою. Граючи на настроях у Римі, Октавіан домігся, що сенат позбавив Антонія всіх повноважень, зокрема й наміченого на наступний рік консульства й оголосив війну Клеопатрі. У цій війні військо Октавіана перемогло 1 серпня 30 до н.е. Марк Антоній наклав на себе руки, кинувшись на меч. За кілька днів після цього самогубство скоїла й Клеопатра.

Єгипет Октавіан приєднав до володінь Риму. До столиці він повертався пишно, влаштувавши три тріумфи в різних містах. Хоча після перемоги над Антонієм уже ніхто не завадив би Октавіану отримати диктаторські повноваження, він вчинив більш хитромудро, ніж його попередники. Октавіан фактично й так мав необмежену владу в провінціях, широкі повноваження в Сенаті (він був принцепсом – “першим серед сенаторів”) і потужне військо. І все ж таки він не проголошував себе диктатором. Щобільше, 13 січня 27 року до нашої ери Гай Юлій Цезар Октавіан влаштував ціле політичне шоу: виступив із промовою перед Сенатом, заявивши, що готовий відмовитись від усіх своїх надзвичайних повноважень на користь Сенату та народу. Сенатори не були готові до цієї вистави і не скористалися останньою можливістю завадити Октавіану узурпувати владу. Вони відмовили принцепсу у складенні повноважень і навпаки дали йому право керувати рядом провінцій. А 16 січня сенатори, не зупиняючись “в нападі любові до Октавіана”, нагородили його ім’ям “Август”, яке мало релігійний відтінок. З цього моменту повним ім’ям та титулом спадкоємця Юлія Цезаря стало “Імператор Цезар Август, син бога”. Хоча протягом тривалого часу “ознаки демократії” в Римі ще зберігалися, фактично країною керував одноосібно імператор Октавіан Август. І саме з його затвердження у владі історики ведуть відлік часів Римської імперії.

16 січня 1918 року в УНР ухвалили закон про “Про народну армію”. Докладніше.

16 січня 1919 року Директорія УНР оголосила війну більшовицькій Росії. Докладніше.

16 січня 1957 року в англійському Ліверпулі відкрився “The Cavern Club” – культовий заклад, в якому розпочинав зліт на музичний олімп гурт “The Beatles”. Докладніше.

16 січня 1969 року здійснив самоспалення чеський студент Ян Палах. Докладніше.

16 січня 1991 року розпочалася “Буря в пустелі” – операція коаліції 28 країн у Перській затоці проти Іраку. Докладніше.

16 січня 1992 року Буркіна-Фасо визнала незалежність України.

16 січня 2014 року в Україні ухвалили “Диктаторські закони”. Докладніше.

Церковне свято 16 січня

16 січня – День поклоніння чесним веригам (кайданам) апостола Петра. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо сонце на заході червоне, то завтра буде мороз.

Хутровина 16 січня – до холодного та дощового літа.

Якщо день морозний, то літо буде посушливим і спекотним.

Що не можна робити 16 січня

Заборонено працювати з будь-якими гострими предметами.

Не можна прати речі.

Не можна виносити з оселі сміття.