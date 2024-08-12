Сьогодні 12 серпня: яке свято та день в історії

12 серпня в Україні та світі відзначають День молоді. Цього дня у 30 році до нашої ери наклала на себе руки цариця Єгипту Клеопатра. У 1851-му американець Ісаак Зінгер отримав патент на швейну машинку з ножним приводом. У 1933-му в Харкові відбувся перший міжнародний футбольний матч збірної України. У 1949-му підписали договори, які щодня порушує РФ, – Женевські конвенції. А у 1962-му в космосі вперше виконали пісню — її заспівав українською четвертий космонавт СРСР українець Павло Попович.

Свята та пам’ятні дати 12 серпня

12 серпня – Міжнародний день молоді та День молоді в Україні.

Також відзначають: День середньої дитини, День вінілових платівок, Всесвітній день слонів.

12 серпня в історії

12 серпня 30 року до нашої ери покінчила життя самогубством остання цариця Єгипту – Клеопатра VII. Це сталося після низки поразок, яких зазнали війська та флот Клеопатри та її коханця, римського полководця Марка Антонія. Програвши битви війську римського імператора Октавіана Августа, Антоній наклав на себе руки: 1 серпня він кинувся на свій меч. Як вважає низка істориків, Клеопатра після смерті Антонія ще сподівалася або порозумітися з Октавіаном, або спокусити його. Докладніше.

12 серпня 1851 року американець Ісаак Зінгер отримав патент на швейну машинку з ножним приводом. Докладніше.

12 серпня 1933 року в Харкові на стадіоні “Динамо” відбувся перший матч збірної України (на той момент – УРСР) з футболу. Українці грали з командою Туреччини та виграли з рахунком 3:2. Усі три голи забив киянин, динамівець Костянтин Щегоцький. При цьому більшість гравців у команді були – харків’яни, троє футболістів – із Києва, один – із Дніпра. На матчі були присутні 20 тисяч глядачів.

12 серпня 1949 року на дипломатичній конференції ООН у Женеві підписали Женевські конвенції про захист жертв війни. Докладніше.

12 серпня 1962 року в космос полетів перший українець – четвертий льотчик-космонавт СРСР Павло Попович. У перший день цього польоту – 12 серпня – Павло Попович на прохання конструктора Сергія Корольова заспівав “Дивлюсь я на небо та думку гадаю”. Вона стала першою піснею в космосі. Докладніше.

Церковне свято 12 серпня

12 серпня вшановують пам’ять Мучеників Фотія й Аникити та багатьох з ними. Фотій був племінником Аникити. Вони обоє жили в III-IV століттях у Нікомедії за часів правління імператора Діоклетіана. Аникита був військовим чиновником, але не підтримував гоніння на християн, які влаштував імператор. Побачивши, що на міській площі встановили знаряддя для тортур, Аникита висловився проти цього, чим викликав гнів імператора. Мученика катувати, а потім кинули до диких звірів, проте ті не вбили святого. А коли Аникита помолився, стався землетрус і звалився язичницький храм Геркулеса, поховавши під собою багатьох язичників. Тоді Аникиту стали катувати вогнем, але й це не завдало йому шкоди. Намагалися колесувати – теж марно. Тоді кати кинули святого в олово, що кипіло, але воно охололо. Племінник Аникити, Фотій, спостерігав за цим і в якийсь момент крикнув, що язичницькі боги – не боги. Тоді Фотія разом з Аникитою кинули в темницю, а потім разом з іншими християнами спалили в печі. Вони померли, але тіла лишилися цілими, вогонь їх не знищив.

Народні прикмети

Якщо 12 серпня погода вітряна та дощова, то негода триватиме ще довго.

Якщо день прохолодний, то найближчими днями погода буде вітряною, але сухою.

Якщо 12 серпня тепло й сухо, то восени буде багато грибів у лісі.

Якщо в цей день дуже душно, то скоро піде дощ.

Що не можна робити 12 серпня

12 серпня не можна сваритися і сперечатися на підвищених тонах.

Не можна влаштовувати гучні вечірки з алкоголем.

День не підходить для сватання – дівчина може відмовити.