Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории

12 августа в Украине и мире отмечают День молодежи. В этот день 30 года до нашей эры покончила жизнь самоубийством царица Египта Клеопатра. В 1851-м американец Исаак Зингер получил патент на швейную машинку с ножным приводом. В 1933-м в Харькове состоялся первый международный футбольный матч сборной Украины. В 1949-м подписали договоры, которые ежедневно нарушает РФ, – Женевские конвенции. А в 1962-м в космосе впервые исполнили песню — ее спел на украинском четвертый космонавт СССР украинец Павел Попович.

Праздники и памятные даты 12 августа

12 августа – Международный день молодежи и День молодежи в Украине.

Также отмечают: День среднего ребенка, День виниловых пластинок, Всемирный день слонов.

12 августа в истории

12 августа 30 года до нашей эры покончила жизнь самоубийством последняя царица Египта — Клеопатра VII. Это произошло после ряда поражений, которые понесли войска и флот Клеопатры и ее любовника, римского полководца Марка Антония. Проиграв битвы войску римского императора Октавиана Августа, Антоний покончил жизнь самоубийством: 1 августа он бросился на свой меч. Как считает ряд историков, Клеопатра после смерти Антония еще надеялась или найти общий язык с Октавианом, или же соблазнить его. Подробнее.

12 августа 1851 года американец Исаак Зингер получил патент на швейную машинку с ножным приводом. Подробнее.

12 августа 1933 года в Харькове на стадионе «Динамо» состоялся первый матч сборной Украины (на тот момент – УССР) по футболу. Украинцы играли с командой Турции и выиграли со счетом 3:2. Все три гола забил киевлянин, динамовец Константин Щегоцкий. При этом большинство игроков в команде были – харьковчане, трое футболистов – из Киева, один – из Днепра. На матче присутствовало 20 тысяч зрителей.

12 августа 1949 года на дипломатической конференции ООН в Женеве подписали Женевские конвенции о защите жертв войны. Подробнее.

12 августа 1962 года в космос полетел первый украинец — четвертый летчик-космонавт СССР Павел Попович. В первый день этого полета – 12 августа – Павел Попович по просьбе конструктора Сергея Королева спел «Дивлюсь я на небо та думку гадаю». Она стала первой песней в космосе. Подробнее.

Церковный праздник 12 августа

12 августа чтят память Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. Фотий был племянником Аникиты. Они оба жили в III-IV веках в Никомедии во времена правления императора Диоклетиана. Аникита был военным чиновником, но не поддерживал гонения на христиан, устроенные императором. Увидев, что на городской площади установили орудие для пыток, Аникита высказался против этого, чем вызвал гнев императора. Мученика пытали, а потом бросили к диким зверям, однако те не убили святого. Когда Аникита помолился, произошло землетрясение и рухнул языческий храм Геркулеса, похоронив под собой многих язычников. Тогда Аникиту стали пытать огнем, но и это не причинило ему вреда. Пытались колесовать – тоже безрезультатно. Тогда палачи бросили святого в кипящее олово, но оно остыло. Племянник Аникиты, Фотий, наблюдал за этим и в какой-то момент крикнул, что языческие боги – не боги. Тогда Фотия вместе с Аникитой бросили в темницу, а затем вместе с другими христианами сожгли в печи. Они умерли, но тела остались невредимыми, огонь их не уничтожил.

Народные приметы

Если 12 августа погода ветреная и дождливая, то ненастье продлится еще долго.

Если день прохладный, то в ближайшие дни погода будет ветреной, но сухой.

Если 12 августа тепло и сухо, осенью будет много грибов в лесу.

Если в этот день очень душно, то скоро пойдет дождь.

Что нельзя делать 12 августа

12 августа нельзя ссориться и спорить на повышенных тонах.

Нельзя устраивать громкие вечеринки с алкоголем.

День не подходит для сватовства – девушка может отказать.