Сьогодні 12 жовтня: яке свято та день в історії

12 жовтня в Україні – День економіста. У 322 році до нашої ери в цей день наклав на себе руки один з найбільш відомих грецьких ораторів – Демосфен. У 1492-му Христофор Колумб висадився на березі по той бік Атлантичного океану, вважаючи, що прибув до Азії. У 1727-му гетьманом Лівобережної України обрали Данила Апостола. У 1810-му пройшов перший Октоберфест. У 1970-му на Бродвеї відбулася прем’єра рок-опери “Ісус Христос – суперзірка”. У 1999-му цього дня народився 6-мільярдний житель Землі.

Свята та пам’ятні дати 12 жовтня

12 жовтня в Україні – День економіста.

У світі – Міжнародний день астрономії (його відзначають двічі на рік – навесні та восени, дата щоразу різна – її призначають на суботу, найближчу до першої чверті Місяця). Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги, Європейський день донорства та трансплантації органів (обидва припадають на другу суботу жовтня).

Також сьогодні: Міжнародний день африканських пінгвінів (відзначають у другу суботу жовтня), Всесвітній день птахів, що мігрують (проходить двічі на рік – у другу суботу жовтня та другу суботу травня), День Колумба, Всесвітній день боротьби з артритом, Міжнародний день крику в момент розчарування.

12 жовтня в історії

12 жовтня 322 року до н. е. наклав на себе руки один з найвідоміших ораторів і політиків Стародавньої Греції Демосфен.

Усе своє життя він словом боровся за свободу рідних Афін проти батька та сина Македонських – Філіппа та Александра. До наших часів дійшло близько 60 його творів, у тому числі – ті самі “філіппіки”, назва яких стала номінальною.

Демосфен став легендарною особистістю також завдяки своїй завзятості в бажанні стати оратором. Він не мав відповідних здібностей від народження. Проте, якось у дитинстві почувши промову Калістрата, “загорівся”. Але бажання та навіть наявності матеріалу для промов було недостатньо, щоб досягти успіху в цій професії. Публіка в Афінах на той час була дуже вимогливою. Для оратора обов’язковими були акторські навички, вміла жестикуляція, міміка, постановка мови. І з усім цим Демосфен мав проблеми. Від природи у нього був слабкий голос, нечітка дикція та ще й неприємна звичка смикати плечем. Тому він вчився говорити чітко й голосно, вимовляючи промови на березі моря – під шум хвиль, ще й набравши до рота камінчики. Демосфен тренував подих тривалими походами в гори, в міміці вправлявся перед дзеркалом. Від звички смикати плечем він теж позбувся – повісив над плечем загострений меч, що колов його щоразу при спробі здійснити непотрібний рух під час промови.

Своє красномовство Демосфен спочатку випробував під час судової тяжби за власний спадок. Призначені його батьком опікуни, розтратили гроші, що призначалися хлопцеві. Досягши повноліття, Демосфен звернувся до суду, де у процесі виголосив п’ять промов. Повернення всіх батькових грошей він не добився, але частину все ж таки “відбив”. А, крім того, почав формувати свій імідж успішного оратора. Надалі Демосфен готував судові промови на замовлення, а згодом розпочав політичну діяльність.

“Зіркою” серед ораторів він став за часів посилення влади царя Македонії Філіппа II.

Саме проти цього царя, який хотів стрімко розширювати межі своїх володінь, Демосфен і виголошував свої “філіппіки”. Тим самим оратор неодноразово зірвав плани Філіппа Македонського здобути політичну перевагу в Афінах. Крім промов, Демосфен був одним з ініціаторів та учасників укладання договору між Афінами та Фівами для протидії військовим посяганням Македонського (результатом стали дві перемоги союзників).

2 серпня 338 року до н. е. військо Філіппа Македонського розбило об’єднану армію грецьких міст-держав у битві при Херонеї. Це спричинило втрату незалежності грецькими полісами. Після цієї битви Філіпп намагався все одно добитися прихильності жителів Афін. Відпустив полонених без викупу, видав тіла загиблих тощо. Але Демосфен продовжував попереджати афінян про підступність македонського царя. Рятуючи Афіни від ненажерливих сусідів, Демосфен неодноразово був увінчаний народом за красномовство. Проте нажив собі багато ворогів. Крім самого Філіппа та його сина Александра Македонського, змусити оратора замовкнути прагнули їхні численні соратники та прихильники. За часів Александра Македонського Демосфен переконував афінян підтримати повстання у Фівах і повалити ярмо македонців. Коли ж Александр придушив повстання та покарав Фіви, то вимагав від афінян видачі Демосфена. Проте погодився із волею народу, який видачу не акцептував.

Після смерті Александра Демосфена продовжив переслідувати Антипатр – полководець обох Македонських. Після смерті Александра він деякий час залишався правителем Македонії та підкорених нею грецьких територій. Саме Антипатр вислав за оратором “кілерів”. Коли його оточили воїни, щоб не віддатися в руки ворогові, Демосфен отруївся.

12 жовтня 1428 року під час столітньої війни між Англією та Францією англійці розпочали облогу Орлеана. Вона тривала сім місяців і була знята військом під командуванням Жанни д’Арк.

12 жовтня 1492 року Христофор Колумб вперше зійшов на берег по той бік Атлантичного океану. Докладніше.

12 жовтня (або 1 жовтня – за старим стилем) 1727 року гетьманом Лівобережної України обрали Данила Апостола. Докладніше.

12 жовтня 1810 року провели перший Октоберфест. Докладніше.

12 жовтня 1863 року створили Міжнародний Червоний Хрест. Докладніше.

12 жовтня 1970 року відбулася прем’єра рок-опери Ендрю Ллойда Веббера “Ісус Христос – суперзірка”. Докладніше.

12 жовтня 1999 року народився 6-мільярдний мешканець Землі. Докладніше.

Церковне свято

12 жовтня в Україні вшановують пам’ять священномучеників Прова, Тараха, Андроника і Домніки. Вони постраждали за Христа у 304 році у Тарсі Кілікійському. Тоді віряни відмовилися принести жертву язичницьким богам. Святий Тарах заявив, що приносить жертву єдиному, істинному Богові в чистому серці. Побачивши твердість святих у вірі, проконсул наказав катувати їх. “Коли моє тіло страждає, – сказав ідолопоклонникам святий Пров, – тоді моя душа зцілюється і пожвавлюється”. Мучеників катували різними способами, однак не добилися від них відмови від віри у Христа. Тоді язичники розрубали тіла святих на частини. Християни таємно поховали рештки мучеників.

Народні прикмети

Якщо на деревах іній, то погода буде сонячною, але морозною.

Якщо кіт ховається під ковдру – чекайте тривалого похолодання.

Туман увечері – до потепління.

Що не можна робити 12 жовтня

Не можна різати домашню птицю і худобу на м’ясо.

Не рекомендується займатися рукоділлям, особливо брати в руки гострі й різальні предмети – голку, спиці, ножиці.

Не бажано ділитися з кимось планами на майбутнє.