Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории

12 октября в Украине – День экономиста. В 322 году до нашей эры в этот день покончил с собой один из самых известных греческих ораторов — Демосфен. В 1492-м Христофор Колумб высадился на берегу по ту сторону Атлантического океана, считая, что прибыл в Азию. В 1727-м гетманом Левобережной Украины избрали Даниила Апостола. В 1810-м прошел первый Октоберфест. В 1970-м на Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». В 1999-м в этот день родился 6-миллиардный житель Земли.

Праздники и памятные даты 12 октября

12 октября в Украине – День экономиста.

В мире – Международный день астрономии (его отмечают дважды в год – весной и осенью, дата каждый раз разная – ее назначают на субботу, ближайшую к первой четверти Луны). Всемирный день хосписов и паллиативной помощи, Европейский день донорства и трансплантации органов (оба приходятся на вторую субботу октября).

Также сегодня: Международный день африканских пингвинов (отмечают во вторую субботу октября), Всемирный день мигрирующих птиц (проходит дважды в год – во вторую субботу октября и вторую субботу мая), День Колумба, Всемирный день борьбы с артритом, Международный день крика в момент разочарования.

12 октября в истории

12 октября 322 года до н. э. покончил с собой один из самых известных ораторов и политиков Древней Греции Демосфен.

Всю свою жизнь он словом боролся за свободу родных Афин против отца и сына Македонских – Филиппа и Александра. До наших времен дошло около 60 его произведений, в том числе – те самые «филиппики», название которых стало нарицательным.

Демосфен стал легендарной личностью и благодаря своему упорству в желании стать оратором. У него не было соответствующих способностей от рождения. Однако, однажды в детстве услышав речь Калистрата, «загорелся». Но желания и даже наличия материала для речей было недостаточно, чтобы добиться успеха в этой профессии. Публика в Афинах того времени была очень требовательной. Для оратора обязательны были актерские навыки, умелая жестикуляция, мимика, постановка речи. И со всем этим у Демосфена были проблемы. От природы у него был слабый голос, нечеткая дикция и еще неприятная привычка дергать плечом. Поэтому он учился говорить четко и громко, произнося речи на берегу моря — под шум волн, еще и набрав в рот камешки. Демосфен тренировал дыхание длительными походами в горы, в мимике упражнялся перед зеркалом. От привычки дергать плечом он тоже избавился — повесил над плечом заостренный меч, коловший его каждый раз при попытке совершить ненужное движение во время речи.

Свое красноречие Демосфен сначала испытал во время суда за собственное наследство. Назначенные его отцом опекуны, растратили предназначавшиеся парню деньги. Достигнув совершеннолетия, Демосфен обратился в суд, где в процессе произнес пять речей. Возврата всех отцовских денег он не достиг, но часть все же «отбил». А, кроме того, – начал формировать свой имидж успешного оратора. В дальнейшем Демосфен готовил судебные речи на заказ, а впоследствии начал политическую деятельность.

«Звездой» среди ораторов он стал во времена усиления власти царя Македонии Филиппа II

Именно против этого царя, который хотел стремительно расширять границы своих владений, Демосфен и произносил свои «филиппики». Тем самым оратор неоднократно сорвал планы Филиппа Македонского завоевать политическое преимущество в Афинах. Кроме речей, Демосфен был одним из инициаторов и участников заключения договора между Афинами и Фивами для противодействия военным посягательствам Македонского (результатом стали две победы союзников).

2 августа 338 года до н. э. войско Филиппа Македонского разбило объединенную армию греческих городов-государств в битве при Херонее. Это привело к утрате независимости греческими полисами. После этого сражения Филипп пытался все равно добиться благосклонности жителей Афин. Отпустил пленных без выкупа, выдал тела погибших и т.д. Но Демосфен продолжал предупреждать афинян о коварстве македонского царя. Спасая Афины от прожорливых соседей, Демосфен неоднократно был увенчан народом за красноречие. Однако нажил себе много врагов. Кроме самого Филиппа и его сына Александра Македонского, заставить оратора замолчать стремились их многочисленные соратники и сторонники. Во времена Александра Македонского Демосфен убеждал афинян поддержать восстание в Фивах и свергнуть иго македонцев. Когда же Александр подавил восстание и наказал Фивы, то потребовал от афинян выдачи Демосфена. Однако согласился с волей народа, который выдачу не акцептовал.

После смерти Александра Демосфена продолжил преследовать Антипатр – полководец обоих Македонских. После смерти Александра он некоторое время оставался правителем Македонии и покоренных ею греческих территорий. Именно Антипатр выслал за оратором «киллеров». Когда его окружили воины, чтобы не отдаться в руки врагу, Демосфен отравился.

12 октября 1428 года во время столетней войны между Англией и Францией англичане начали осаду Орлеана. Она продолжалась семь месяцев и была снята войском под командованием Жанны д’Арк.

12 октября 1492 года Христофор Колумб впервые сошел на берег по ту сторону Атлантического океана. Подробнее.

12 октября (или 1 октября – по старому стилю) 1727 года гетманом Левобережной Украины избрали Даниила Апостола. Подробнее.

12 октября 1810 года провели первый Октоберфест. Подробнее.

12 октября 1863 года создали Международный Красный Крест. Подробнее.

12 октября 1970 года состоялась премьера рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Подробнее.

12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель Земли. Подробнее.

Церковный праздник

12 октября чтят память священномучеников Прова, Тараха, Андроника и Домники. Они пострадали за Христа в 304 году в Тарсе Киликийском. Тогда верующие отказались принести жертву языческим богам. Святой Тарах заявил, что приносит жертву единому, истинному Богу в чистом сердце. Увидев твердость святых в вере, проконсул приказал истязать их. Мучеников пытали разными способами, однако не добились от них отказа от веры в Христа. Тогда язычники разрубили тела святых на части. Христиане тайно похоронили останки мучеников.

Народные приметы

Если на деревьях иней, погода будет солнечной, но морозной.

Если кот прячется под одеяло – ждите продолжительного похолодания.

Вечером туман — к потеплению.

Что нельзя делать 12 октября

Нельзя резать домашнюю птицу и скот на мясо.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, особенно брать в руки острые и режущие предметы – иглу, спицы, ножницы.

Не желательно делиться с кем-то планами.