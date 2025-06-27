Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії

27 червня у світі – День мікро-, малих та середніх підприємств і Всесвітній день рибальства. У 1663 році розпочалася козацька Чорна рада, на якій обрали гетьманом Івана Брюховецького. У 1871-му офіційною валютою Японії стала єна. У 1964-му у Вашингтоні урочисто відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку. У 1967-му в Лондоні запрацював перший банкомат. У 1996-му розпочалося найдовше в історії засідання Верховної Ради України. У 2017-му в Києві загинув український розвідник Максим Шаповал – його автомобіль підірвали. У 2022-му армія РФ вдарила ракетою по ТЦ у Кременчуці.

Свята та пам’ятні дати 27 червня

27 червня у світі – День мікро-, малих та середніх підприємств і Всесвітній день рибальства.

Також сьогодні: Всесвітній день працівників промисловості, Міжнародний день рожевого вина, Всесвітній день мікробіома, День сонцезахисних окулярів, День народження банкомата.

27 червня в історії

27 червня 1663 року розпочалася дводенна козацька “Чорна рада” в Ніжині. На ній обирали гетьмана Лівобережної України. Підготовка до цих виборів відбувалася в жорсткій політичній боротьбі. А вони самі – під тиском Москви. Докладніше.

27 червня 1871 року офіційною грошовою одиницею у Японії стала єна. Цього дня відповідну ухвалу прийняв уряд Японської імперії. Докладніше.

27 червня 1964 року у Вашингтоні урочисто відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку. Докладніше.

27 червня 1967 року в Лондоні запрацював перший у світі банкомат. Він належав банку “Barclays”. На той час уже існували автомати, що “взаємодіяли з готівкою”. Але перша така техніка не видавала гроші, а навпаки, приймала їх, щоб покласти на рахунок. Перший такий депозитний автомат (далі відомий як “Bankograph”) створили в 1960 році в США, а запатентували у 1963-му. Експериментальний зразок встановили у 1961 році в Нью-Йорку. Він приймав монети, банкноти та чеки. Відомо, що схожа на банкомат техніка працювала в Японії ще в 1966 році. Однак саме лондонську банківську автоматику заведено вважати першою у світі. Створила банкомат команда інженерів на чолі із Джоном Шеперд-Барроном.

“Мене осяяло, що має бути спосіб отримати власні гроші десь у світі або у Великій Британії. Мені спала на думку ідея диспенсера для шоколадних батончиків, але замінити шоколад готівкою”, – розповідав згодом винахідник про свою ідею.

Звичні нам пластикові банківські картки на той час ще не існували, тож автомат видавав гроші в обмін на іменні паперові чеки, які до цього необхідно було отримати в банку. Для захисту від підробки спочатку ці папери позначали вуглецем-14 (або радіовуглецем – радіоактивним ізотопом вуглецю). Пізніше вже в перших моделях банкоматів з’явився PIN-код – чотиризначна комбінація цифр, яку ми використовуємо досі.

27 червня 1996 року розпочалося найдовше в історії пленарне засідання Верховної Ради України. Воно тривало понад 24 години – депутати затверджували Конституцію України. В історію цей епізод увійшов як “конституційна ніч”.

27 червня 2017 року під час теракту в Києві загинув полковник (посмертно – генерал-майор) ГУР Міноборони Максим Шаповал. Докладніше.

Церковне свято 27 червня

27 червня вшановують пам’ять преподобного Самсона, странноприїмця. Він виріс у знатній римській родині. Але після смерті батьків роздав весь свій спадок, відпустив рабів і обрав подвижницький спосіб життя. За божим промислом він прибув до Константинополя. Там оселився в невеликому будинку і почав приймати мандрівників, хворих, жебраків і допомагати їм. Відомий тим, що зцілив важко хворого імператора Юстиніана. Той пропонував святому дари, але Самсон відмовився, попросивши імператора замість цього збудувати лікарню. Самсон дожив до глибокої старості та помер мирно.

Народні прикмети 27 червня

Якщо в цей день гроза, то літо буде непогоже, проте врожайне.

Якщо пішов дощ, то залишок червня буде дощовим.

Якщо на вулиці багато бджіл і метеликів, то погода буде сухою і ясною.

Що не можна робити 27 червня

Якщо погода волога, то не можна працювати на городі.

Не можна рвати польові квіти.

Не можна носити рваний і старий одяг.