Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії

27 червня 1663 року розпочалася знаменита козацька “Чорна рада”, на якій під тиском Москви обрали гетьманом Івана Брюховецького. У 1871-му офіційною валютою Японії стала єна. У 1964-му у Вашингтоні урочисто відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку. У 1996-му розпочалося найдовше в історії засідання Верховної Ради України. У 2017-му в Києві загинув український розвідник Максим Шаповал – його автомобіль підірвали. У 2022-му армія РФ вдарила ракетою по ТЦ у Кременчуці.

Свята та пам’ятні дати 27 червня

27 червня у світі – День мікро-, малих та середніх підприємств.

Також відзначають: Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома, День народження банкомата.

27 червня в історії

27 червня 1663 року розпочалася дводенна козацька “Чорна рада” в Ніжині. На ній обирали гетьмана Лівобережної України. Підготовка до цих виборів відбувалася в жорсткій політичній боротьбі. А вони самі – під тиском Москви. Детальніше.

27 червня 1871 року офіційною грошовою одиницею у Японії стала єна. Цього дня відповідну ухвалу прийняв уряд Японської імперії.

Насправді це слово японською звучить інакше, а до того ж записується ієрогліфом, що походить з Китаю та в Китаї позначає національну валюту юань. Це пояснюється китайським походженням японської валюти. За часів китайської імперії династії Цін юані були просто срібними зливками. “Моду” на монети китайці перейняли в іспанців та мексиканців – коли у XVIII столітті до країни завезли срібні монети з цих країн. Їх називали “західними юанями”. Згодом у Гонконгу колонізатори з Великої Британії налагодили випуск гонконзьких доларів – місцевих срібних монет. Китайці їх називали “гонконзькі юані”. Саме такі монети й завезли до Японії, де місцеві почали називати їх “ен”. У 1830-му японці почали самі карбувати монети на зразок “гонконзьких юанів” і називали їх “енами”. А ось “єнами” у світі вони стали з подачі англомовних дослідників Японії – через погане знання ними японської фонетики. Згідно з урядовим рішенням 1871 року нова національна валюта мала золотий стандарт: 1 єна містила 1500 мг чистого золота. На початку в обіг ввели монети номіналами до 50 єн. Паперовими грошима замінили золоті та срібні у 1918 році.

27 червня 1964 року у Вашингтоні урочисто відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку. Детальніше.

27 червня 1996 року розпочалося найдовше в історії пленарне засідання Верховної Ради України. Воно тривало понад 24 години – депутати затверджували Конституцію України. В історію цей епізод увійшов як “конституційна ніч”.

27 червня 2017 року під час теракту в Києві загинув полковник (посмертно – генерал-майор) ГУР Міноборони Максим Шаповал. Детальніше.

27 червня 2022 року російська армія вдарила ракетою по торговому центру в Кременчуці. Це сталося в середині дня, коли в центрі були покупці. Будівля суттєво обвалилася та спалахнула. Внаслідок цього теракту загинули понад 20 людей.

Церковне свято 27 червня

27 червня вшановують пам’ять вшановують пам’ять праведної Йоанни, мироносиці та преподобного Самсона, странноприїмця.

Йоанна Мироносиця була дружиною домоправителя царя Ірода Хузи. Вона була однією з тих жінок, які йшли за Ісусом Христом під час його проповіді та служила йому. Разом з іншими жінками після смерті Христа вона приходила до його гробу, щоб помазати миром тіло Христа, а також чула від ангелів звістку про його воскресіння.

Преподобний Самсон странноприїмець виріс у знатній римській родині. Але після смерті батьків роздав весь свій спадок, відпустив рабів і обрав подвижницький спосіб життя. За божим промислом він прибув до Константинополя. Там оселився в невеликому будинку і почав приймати мандрівників, хворих, жебраків і допомагати їм. Відомий тим, що зцілив важко хворого імператора Юстиніана. Той пропонував святому дари, але Самсон відмовився, попросивши імператора замість цього збудувати лікарню. Самсон дожив до глибокої старості та помер мирно.

Народні прикмети 27 червня

Якщо в цей день гроза, то літо буде непогоже, проте врожайне.

Якщо пішов дощ, то залишок червня буде дощовим.

Якщо на вулиці багато бджіл і метеликів, то погода буде сухою і ясною.

Що не можна робити 27 червня

Якщо погода волога, то не можна працювати на городі.

Не можна рвати польові квіти.

Не можна носити рваний і старий одяг.