Сегодня 27 июня: какой праздник и день в истории

27 июня 1663 года началась знаменитая казацкая «Черная рада», на которой под давлением Москвы избрали гетманом Ивана Брюховецкого. В 1871-м официальной валютой Японии стала иена. В 1964-м в Вашингтоне торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко. В 1996-м началось самое длинное в истории заседание Верховной Рады Украины. В 2017-м в Киеве погиб украинский разведчик Максим Шаповал – его автомобиль взорвали. В 2022-м армия РФ ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге.

Праздники и памятные даты 27 июня

27 июня в мире – День микро-, малых и средних предприятий.

Также отмечают: Всемирный день рыболовства, Всемирный день микробиома, День рождения банкомата.

27 июня в истории

27 июня 1663 года началась двухдневная казацкая «Черная рада» в Нежине. На ней выбирали гетмана Левобережной Украины. Подготовка к этим выборам проходила в жесткой политической борьбе. А они сами — под давлением Москвы. Подробнее.

27 июня 1871 года официальной денежной единицей в Японии стала иена. В этот день соответствующее постановление приняло правительство Японской империи.

На самом деле, это слово на японском звучит иначе, а к тому же записывается иероглифом, происходящим из Китая и в Китае обозначающим национальную валюту юань. Это объясняется китайским происхождением японской валюты. Во времена китайской империи династии Цин юани были просто серебряными слитками. «Моду» на монеты китайцы переняли у испанцев и мексиканцев — когда в XVIII веке в страну завезли серебряные монеты из этих стран. Их называли «западными юанями». Впоследствии в Гонконге колонизаторы из Великобритании наладили выпуск «гонконгских долларов» – местных серебряных монет. Китайцы их называли «гонконгские юани». Именно такие монеты и завезли в Японию, где местные стали называть их «эн». В 1830-м японцы начали сами чеканить монеты по образцу «гонконгских юаней» и называли их «энами». А вот «иенами» в мире они стали с подачи англоязычных исследователей Японии – из-за плохого знания ими японской фонетики. Согласно правительственному решению 1871 года новая национальная валюта имела золотой стандарт: 1 иена содержала 1500 мг чистого золота. В начале в обращение ввели монеты номиналами до 50 иен. Бумажными деньгами заменили золотые и серебряные в 1918 году.

27 июня 1964 года в Вашингтоне торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко. Подробнее.

27 июня 1996 года началось самое длинное в истории пленарное заседание Верховной Рады Украины. Оно длилось более 24 часов – депутаты утверждали Конституцию Украины. В историю этот эпизод вошел как «конституционная ночь».

27 июня 2017 года во время теракта в Киеве погиб полковник (посмертно – генерал-майор) ГУР Минобороны Максим Шаповал. Подробнее.

27 июня 2022 года российская армия ударила ракетой по торговому центру в Кременчуге. Это произошло в середине дня, когда в центре были покупатели. Здание существенно обрушилось и загорелось. В результате этого теракта погибли более 20 человек.

Церковный праздник 27 июня

27 июня чтят память праведной Иоанны, мироносицы и преподобного Сампсона, странноприимца.

Иоанна Мироносица была женой домоправителя царя Ирода Хузы. Она была одной из тех женщин, которые следовали за Иисусом Христом во время его проповеди и служили ему. Вместе с другими женщинами после смерти Христа она приходила к гробнице, чтобы помазать миром его тело, а также слышала от ангелов весть о его воскресении.

Преподобный Сампсон странноприимец вырос в знатной римской семье. Но после смерти родителей раздал все свое наследство, отпустил рабов и избрал подвижнический образ жизни. По божьей воле прибыл в Константинополь. Там поселился в небольшом доме и принялся принимать путешественников, больных, нищих и помогать им. Известен тем, что исцелил тяжело больного императора Юстиниана. Тот предлагал святому дары, но Сампсон отказался, попросив императора вместо этого построить больницу. Сампсон дожил до глубокой старости и умер мирно.

Народные приметы 27 июня

Если в этот день гроза, то лето будет ненастным.

Если пошел дождь, то остаток июня будет дождливым.

Если на улице много пчел и бабочек, погода будет сухой и ясной.

Что нельзя делать 27 июня

Если погода влажная, то нельзя работать на огороде.

Нельзя рвать полевые цветы.

Нельзя носить рваную и старую одежду.