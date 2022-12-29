Сегодня 29 декабря: какой праздник и день в истории

29 декабря по церковному календарю – память пророка Аггея, мученика Марина и блаженнейшей Феофании. В этот день умер гетман Павел Полуботок и попал в аварию на горнолыжном курорте легендарный гонщик Михаэль Шумахер.

Праздники и памятные даты 29 декабря

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

Выдающихся всемирных дат в этот день нет.

29 декабря в истории

29 декабря 1724 года в результате пыток в Петропавловской крепости умер наказной гетман Украины Павел Полуботок. Полуботок в свое время принял сторону русского царя Петра I, не поддержав переход гетмана Ивана Мазепы на сторону шведов. Полуботок одним из первых прибыл по требованию Петра в Глухов – после того, как русский тиран разрушил Батурин. В начале отношений с русским царем Полуботок был «в фаворе». За измену Мазепы ему досталось сначала имущество племянника бывшего гетмана, а впоследствии и часть владений самого Мазепы и гетмана Украины в изгнании Пилипа Орлика. Впрочем, успех был непродолжительным. Когда казацкая старшина избрала Полуботка наказным гетманом, его отношения с Петербургом ухудшились. Ведь российский царь пытался нивелировать власть украинских гетманов, и для этого создал так называемую «Малороссийскую коллегию», постоянно расширяя ее полномочия. Полуботок начал саботировать исполнение распоряжений коллегии, вводил собственные реформы и т.д. 22 мая 1723 года мятежного наказного гетмана вызвали в Петербург, а 10 ноября, по приказу бывшего покровителя Петра I, Полуботка бросили в Петропавловскую крепость. Из нее гетман так и не вышел. Скончался в тюремной камере от болезни.

29 декабря 1993 года вступила в силу международная Конвенция о биологическом разнообразии. Целью этого международного соглашения является сохранение биологического разнообразия на земле. Помимо собственно нормированного использования человечеством природных богатств, соглашение предусматривает предоставление необходимого доступа к генетическим ресурсам и передачу технологий. Предусмотрены два вида сохранения биологического разнообразия: ex-situ – то есть вне природных мест обитания (в зоопарках и лабораториях, генетических банках и т.п.); in-situ – сохранение экосистем и природных мест обитания видов (заповедники, заказники, национальные парки и т.п.).

29 декабря 2013 года лучший гонщик Формулы-1 всех времен Михаэль Шумахер получил травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах. С тех пор состояние здоровья Шумахера является тайной, которую тщательно охраняют его семья и ближайшие друзья. Достоверно известно, что сразу после удара головой о скалу Михаэль был в сознании. Однако при его транспортировке на вертолете в больницу произошел коллапс – вертолет совершал экстренную посадку, чтобы подключить гонщика к аппарату ИВЛ. После Шумахера вводили в искусственную ком. А дальше… Из комы Михаэль точно вышел, однако, по отдельным, очень сдержанным комментариям его родных понятно, что он точно не разговаривает, вряд ли двигается и не известно, понимает ли, что происходит. В последний раз семья Шумахеров предоставляла более или менее развернутые комментарии о нем в документальном фильме от Netflix, вышедшем в сентябре 2021 года. Там сын Михаэля, тоже гонщик Формулы-1, Мик Шумахер и жена Корина, по сути, подтвердили, что легенда гонок не разговаривает и не способен к полноценному общению с окружающими. «Сейчас мы с папой понимали бы друг друга лучше, потому что говорили бы на одном языке — языке гонки. Нам было бы о чем поговорить. Я часто думаю, как это было бы здорово. Я бы отдал все ради этого», — в частности признался Мик Шумахер. А жена Михаэля Корина сказала: «Он стал другим. Но он все еще здесь, с нами, это придает нам силы».

Церковный праздник 29 декабря

29 декабря христиане чтят память пророка Аггея, мученика Марина и блаженной царицы Феофании.

Святой пророк Аггей – десятый из 12 малых пророков. Он пророчил во времена персидского царя Дарии Гистаспе. После возвращения иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и извещал, что в этом храме принадлежит «Слову Безначальному в последнее время явиться».

Мученик Марин пострадал в Риме в ІІІ веке. Отказавшись принести жертву идолам, он перенес тяжкие мучения и был обезглавлен.

Блаженная царица Феофания – первая жена императора Льва VI Мудрого (886 – 911). Из-за клеветы завистников, была вместе с мужем, тогда еще наследником престола, помещена на три года в тюрьму. Выйдя на свободу, проводила жизнь в молитве и посте. Ее милосердие и праведность прославили царицу среди народа. Умерла Феофания по разным данным в 893 или 894 году.

Народные приметы

Если 29 декабря холодно, то и вся зима будет холодной.

Сильный ветер при солнечной погоде – к сильным морозам.

Что нельзя делать 29 декабря

Не рекомендуется делать «мелкий ремонт» — забивать гвозди, чинить обувь и т.д.

Не рекомендуется делать домашнюю работу и уборку.