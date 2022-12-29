Світло є, транспорт працює, але є складнощі з опаленням – Терехов (відео)

Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова 28 та 29 грудня ситуація складна, але контрольована, повідомив мер Ігор Терехов.

Ворожі безпілотники Shahed увечері 28 грудня “частково зруйнували енергетичну інфраструктуру міста”, розповів міський голова.

“Потім зранку були ще “прильоти” ракет С-300, які були запущені з території РФ. Теж були руйнування. Потім ще вдень теж були “прильоти” по енергетичній інфраструктурі”, – нагадав Терехов.

Відео – “Харьковские известия”

За його словами, енергетики та комунальники працюють над локалізацією руйнувань, які завдали загарбники.

“Ситуація складна, але контрольована. Зараз є електроенергія в місті, працює міський електротранспорт, метрополітен. Але все ж є певні складнощі з енергоносіями і з опаленням”, – додав міський голова.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що близько 9-ї ранку та 14-ї години 29 грудня загарбники завдавали ударів виключно по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, серед цілей не було жодного військового об’єкта. Близько 16-ї години російська армія повторно вдарила по одному з об’єктів критичної інфраструктури Харкова.