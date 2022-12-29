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Близько 16-ї ворог повторно вдарив по об’єкту інфраструктури Харкова – ХОВА

Події 18:16   29.12.2022
Олена Нагорна
Близько 16-ї ворог повторно вдарив по об’єкту інфраструктури Харкова – ХОВА

Під час повітряної тривоги, оголошеної в регіоні о 16:08, російська армія повторно вдарила по одному з об’єктів критичної інфраструктури Харкова.

Як повідомила журналістам речниця голови ХОВА Олена Шаповал, ймовірно, росіяни запустили ракету Х-59.

“Повторне влучання в об’єкт критичної інфраструктури, на місці працює СОГ, пожежі немає, руйнування уточнюються”, – розповіла вона.

За словами Шаповал, ніхто не постраждав.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що близько 9-ї ранку та 14-ї години 29 грудня загарбники завдавали ударів виключно по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, серед цілей не було жодного військового об’єкту. Внаслідок денного влучення по об’єкту в Чугуївському районі два працівники загинули і ще один — отримав поранення.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 18:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час повітряної тривоги, оголошеної в регіоні о 16:08, російська армія повторно вдарила по одному з об’єктів критичної інфраструктури Харкова.".