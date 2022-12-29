Синєгубов – про удар армії РФ по болоту в Харкові та інші обстріли за добу
Близько 9-ї ранку та 14-ї години 29 грудня загарбники завдавали ударів виключно по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, серед цілей не було жодного військового об’єкту, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.
За його словами, вранці чотири російські ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в Харкові – підприємств теплової енергетики та електрогенерації. Одна з ракет – упала в болото у Основ’янському районі.
“Там, у цьому районі, знаходиться об’єкт критичної інфраструктури. Однак, він знаходиться занадто далеко від цього влучання. Враховуючи те, що вони б’ють по місту Харкову у більшості випадків системами С-300, які характеризуються невлучністю”, – пояснив Синегубов.
Після 14-ї години, за його словами, ворог вдруге завдав ударів по підприємствах енергетики.
“У Чугуївському районі і по місту Харкову у нас повторилося. Це підстанції. Зараз наші всі служби працюють у посиленому режимі для того, щоб проаналізувати ті руйнування, яких ми зазнали і щоб оперативно відновити, щоб наші люди не відчули нестачу електроенергії чи будь-яких незручностей”, – зазначив голова ХОВА.
На уточнююче питання ведучої, чи били росіяни по регіону під час останньої повітряної тривоги близько 16-ї години, Синегубов відповів наступне: “Денний, там були удари. Зараз ми аналізуємо, чи це ракетні системи С-300, чи це були Shahed. Оскільки вони влучали в ті самі місця, як і вчора. А вчора по Харкову били саме Shahed…Так само і сьогодні, частину було знищено, а частина – або це були уламки, або ті, що залишилися. Все ж таки пошкодження були і були певні руйнування. Ми зараз над ними працюємо”.
Нагадаємо, що внаслідок денного удару ворога по об’єкту критичної інфраструктури в Чугуївському районі два працівники загинули і ще один – отримав поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 17:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 9-ї ранку та 14-ї години 29 грудня загарбники завдавали ударів виключно по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, серед цілей не було жодного військового об’єкту, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.".