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Синегубов — об ударе армии РФ по болоту в Харькове и других обстрелах за сутки

Происшествия 17:59   29.12.2022
Елена Нагорная
Синегубов — об ударе армии РФ по болоту в Харькове и других обстрелах за сутки

Около 9 утра и 14 часов 29 декабря захватчики наносили удары исключительно по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, среди целей не было ни одного военного объекта, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, утром четыре российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в Харькове — предприятия тепловой энергетики и электрогенерации. Одна из ракет — упала в болото в Основянском районе.

«Там, в этом районе, находится объект критической инфраструктуры. Однако, он находится слишком далеко от этого попадания. Учитывая то, что они бьют по городу Харькову в большинстве случаев системами С-300, которые характеризуются неточностью», — пояснил Синегубов.

После 14 часов, по его словам, враг второй раз нанес удары по предприятиям энергетики.

«В Чугуевском районе и по городу Харькову у нас повторилось. Это подстанции. Сейчас наши все службы работают в усиленном режиме для того, чтобы проанализировать те разрушения, которые мы понесли и чтобы оперативно восстановить, чтобы наши люди не почувствовали недостаток электроэнергии или каких-либо неудобств», — отметил председатель ХОВА.

На уточняющий вопрос ведущей, били ли россияне по региону во время последней воздушной тревоги около 16 часов, Синегубов ответил следующее: «Дневной, там были удары. Сейчас мы анализируем, это ракетные системы С-300, или это были Shahed. Поскольку они попадали в те же места, как и вчера. А вчера по Харькову били именно Shahed… Так же и сегодня, часть была уничтожена, а часть — или это были обломки, или те, что остались. Все же повреждения были и были определенные разрушения. Мы сейчас над ними работаем».

Напомним, что вследствие дневного удара врага по объекту критической инфраструктуры в Чугуевском районе два работника погибли и еще один — получил ранения.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 17:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 9 утра и 14 часов 29 декабря захватчики наносили удары исключительно по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, среди целей не было ни одного военного объекта, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.".