Live
  • Четверг 29.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА

Происшествия 18:16   29.12.2022
Елена Нагорная
Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА

Во время воздушной тревоги, объявленной в регионе в 16:08, российская армия повторно ударила по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы ХОВА Елена Шаповал, вероятно, россияне запустили ракету Х-59.

«Повторное попадание в объект критической инфраструктуры, на месте работает следственно-оперативная группа, пожара нет, разрушения уточняются», — рассказала она.

По словам Шаповал, никто не пострадал.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что около 9 утра и 14 часов 29 декабря захватчики наносили удары исключительно по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, среди целей не было ни одного военного объекта. Вследствие дневного попадания по объекту в Чугуевском районе два работника погибли и еще один — получил ранения.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:45
Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго
18:41
Не только ракеты: РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов Харьковщины
17:59
Синегубов — об ударе армии РФ по болоту в Харькове и других обстрелах за сутки
17:31
Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов
15:20
На Харьковщине из-за обстрела погиб мужчина, двое ранены — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 18:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время воздушной тревоги, объявленной в регионе в 16:08, российская армия повторно ударила по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.".