Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА

Во время воздушной тревоги, объявленной в регионе в 16:08, российская армия повторно ударила по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы ХОВА Елена Шаповал, вероятно, россияне запустили ракету Х-59.

«Повторное попадание в объект критической инфраструктуры, на месте работает следственно-оперативная группа, пожара нет, разрушения уточняются», — рассказала она.

По словам Шаповал, никто не пострадал.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что около 9 утра и 14 часов 29 декабря захватчики наносили удары исключительно по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, среди целей не было ни одного военного объекта. Вследствие дневного попадания по объекту в Чугуевском районе два работника погибли и еще один — получил ранения.