Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА
Во время воздушной тревоги, объявленной в регионе в 16:08, российская армия повторно ударила по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы ХОВА Елена Шаповал, вероятно, россияне запустили ракету Х-59.
«Повторное попадание в объект критической инфраструктуры, на месте работает следственно-оперативная группа, пожара нет, разрушения уточняются», — рассказала она.
По словам Шаповал, никто не пострадал.
Ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что около 9 утра и 14 часов 29 декабря захватчики наносили удары исключительно по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, среди целей не было ни одного военного объекта. Вследствие дневного попадания по объекту в Чугуевском районе два работника погибли и еще один — получил ранения.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время воздушной тревоги, объявленной в регионе в 16:08, российская армия повторно ударила по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.".