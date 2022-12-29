Близько тисячі будинків у Харкові без тепла через атаку дронів – Синєгубов
Близько тисячі будинків у Харкові залишилися без опалення внаслідок ударів ворожих безпілотників Shahed увечері 28 грудня, розповів в етері телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Вчора ще внаслідок ударів по нашій критичній інфраструктурі в Харкові біля тисячі будинків залишилися зараз без опалення. Ми зараз працюємо і робимо все можливе, щоб у найкоротший час це опалення для людей відновити”, – зазначив він.
Нагадаємо, що ввечері 28 грудня окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських безпілотників «Шахед-136» . 11 дронів збили підрозділи Сил оборони.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Близько тисячі будинків у Харкові без тепла через атаку дронів – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 17:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько тисячі будинків у Харкові залишилися без опалення внаслідок ударів ворожих безпілотників Shahed увечері 28 грудня, розповів в етері телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.".