Близько тисячі будинків у Харкові без тепла через атаку дронів – Синєгубов

Близько тисячі будинків у Харкові залишилися без опалення внаслідок ударів ворожих безпілотників Shahed увечері 28 грудня, розповів в етері телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Вчора ще внаслідок ударів по нашій критичній інфраструктурі в Харкові біля тисячі будинків залишилися зараз без опалення. Ми зараз працюємо і робимо все можливе, щоб у найкоротший час це опалення для людей відновити”, – зазначив він.

Нагадаємо, що ввечері 28 грудня окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських безпілотників «Шахед-136» . 11 дронів збили підрозділи Сил оборони.