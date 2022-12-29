Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов
Около тысячи домов в Харькове остались без отопления в результате ударов вражеских беспилотников Shahed вечером 28 декабря, рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Вчера еще в результате ударов по нашей критической инфраструктуре в Харькове около тысячи домов остались без отопления. Мы сейчас работаем и делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки это отопление для людей восстановить», — отметил он.
Напомним, что вечером 28 декабря оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских беспилотников «Шахед-136». 11 дронов сбили подразделения Сил обороны.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 17:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около тысячи домов в Харькове остались без отопления в результате ударов вражеских беспилотников Shahed вечером 28 декабря, рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.".