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Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов

Происшествия 17:31   29.12.2022
Елена Нагорная
Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов

Около тысячи домов в Харькове остались без отопления в результате ударов вражеских беспилотников Shahed вечером 28 декабря, рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Вчера еще в результате ударов по нашей критической инфраструктуре в Харькове около тысячи домов остались без отопления. Мы сейчас работаем и делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки это отопление для людей восстановить», — отметил он.

Напомним, что вечером 28 декабря оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских беспилотников «Шахед-136». 11 дронов сбили подразделения Сил обороны.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 17:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около тысячи домов в Харькове остались без отопления в результате ударов вражеских беспилотников Shahed вечером 28 декабря, рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.".