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Свет есть, транспорт работает, но есть сложности с отоплением — Терехов

Общество 21:13   29.12.2022
Елена Нагорная
Свет есть, транспорт работает, но есть сложности с отоплением — Терехов

После российских ударов по энергетической инфраструктуре Харькова 28 и 29 декабря ситуация сложная, но контролируемая, сообщил мэр Игорь Терехов.

Вражеские беспилотники Shahed вечером 28 декабря «частично разрушили энергетическую инфраструктуру города», рассказал городской голова.

«Потом утром были еще «прилеты» ракет С-300, которые были запущены с территории РФ. Тоже были разрушения. Потом еще днем тоже были «прилеты» по энергетической инфраструктуре, — напомнил Терехов.

Видео — Харьковские известия

По его словам, энергетики и коммунальщики работают над локализацией разрушений, которые нанесли захватчики.

«Ситуация сложная, но контролируемая. Сейчас есть электроэнергия в городе, работает городской электротранспорт, метрополитен. Но все же есть определенные сложности с энергоносителями и с отоплением», — добавил городской голова.

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Ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что около 9 утра и 14 часов 29 декабря захватчики наносили удары исключительно по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, среди целей не было ни одного военного объекта. Около 16 часов российская армия повторно ударила по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 21:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После российских ударов по энергетической инфраструктуре Харькова 28 и 29 декабря ситуация сложная, но контролируемая, сообщил мэр Игорь Терехов.".