Сегодня 29 декабря: какой день в истории

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и ВСУ. Год назад в этот день армия РФ нанесла удары по Харькову 22 ракетами. В 2013-м гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил травму головы, после которой впал в кому и проходит длительный период восстановления. В 1940-м произошел самый массированный налет немецкой авиации на Лондон. В 1891-м родился известный украинский селекционер Владимир Симиренко. В 1724-м из-за пыток умер наказной гетман Украины Павел Полуботок.

Праздники и памятные даты 29 декабря

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

В мире – Международный день виолончели.

Также сегодня: День незавершенных дел, День «Тик-Так», День горячего горшка.

29 декабря в истории

29 декабря 1724 года из-за пыток в Петропавловской крепости умер наказной гетман Украины Павел Полуботок. Подробнее.

29 декабря 1891 года в Черкасской области родился Владимир Симиренко – будущий известный украинский ученый-селекционер. Подробнее.

29 декабря 1940 года состоялся самый массовый налет немецкой авиации на Лондон. Подробнее.

29 декабря 1993 года вступила в силу международная Конвенция о биологическом разнообразии. Подробнее.

29 декабря 2013 года лучший гонщик «Формулы-1» всех времен Михаэль Шумахер получил травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах. С тех пор состояние здоровья Шумахера является тайной, которую тщательно охраняют его семья и самые близкие друзья. Подробнее.

В этом году появились сенсационные новости, что Михаэль впервые появился на публике – хоть и на очень закрытом мероприятии. Он посетил свадьбу своей дочери Джины-Марии, состоявшуюся 28 сентября на вилле Шумахеров на Мальорке. Об этом сообщил британский таблоид The ​​Mirror. По информации издания, на церемонии присутствовало около сотни гостей. Их всех попросили сдать мобильные телефоны, чтобы они не смогли сфотографировать Шумахера. Фото действительно нигде не опубликовали. А уже в декабре появилась еще одна радостная новость: Михаэль Шумахер впервые станет дедом – Джина-Мария в своем Instagram проинформировала, что ждет девочку. Кстати, старшая дочь Шумахера частично пошла по его стопам. Она тоже гонщица. Но гоняет не на болидах, а на лошадях.

29 декабря 2023 года произошел мощный обстрел Харькова. По городу ударили 22 ракеты. Взрывы раздавались тремя сериями – в 5, 7 и 8 часов утра. Террор Харькова стал частью массированного ракетного удара по Украине. Вначале сообщали, что по городу били ракетами С -300. Впоследствии начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: кроме «традиционного» оружия, россияне применили ракеты Х-22, а также два «Искандера». Целями вражеских ударов стали гражданские объекты: онкологическая больница, локомотивное депо, отделение почты… Часть ракет «хаотично» прилетела по дорогам, одна упала и не разорвалась в местном парке. В результате обстрела погибли три человека – сотрудники коммунального предприятия: 60-летний и 41-летний слесари и 30-летний начальник участка ремонта электроприборов. Еще 13 человек пострадали, из них 11 оказались в больницах. В мэрии сообщили, что в Харькове российские ракеты повредили 41 здание, из них 37 жилых. Как выяснилось впоследствии, этот ракетный удар стал лишь началом серии «новогодних поздравлений» от российских захватчиков.

Церковный праздник 29 декабря

31 декабря чтят память праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Иакова, брата Господня (это переходное празднование в воскресенье после Рождества Христова). Также сегодня чтят память мучеников 14 000 младенцев, Иродом в Вифлееме убитых. Рождение Иисуса Христа предрекали восточные волхвы, увидев на небе новую звезду. Они сказали, что она предвещала рождение Иудейского Царя и направились в Иерусалим, чтобы поклониться ребенку. А звезда указывала им путь. Однако, поклонившись Христу, волхвы не вернулись к царю Ироду, как он повелел им. Они услышали божественное откровение и пошли в свою страну другим путем. Так Ирод понял, что его замысел найти и уничтожить «конкурента» — младенца — не осуществился. Он приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех детей мужского пола в возрасте от двух лет и младше. Таких набралось около 14 тысяч. Царь рассчитывал, что среди убитых детей будет и ребенок, за которым он «охотился». Убитые по приказу Ирода дети стали первыми мучениками за Христа. Гнев Божий вскоре наказал Ирода: его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями.

Народные приметы

Какая будет погода 29 декабря, таким будет апрель следующего года.

Если 29 декабря на окнах морозные узоры, то холодная погода продержится еще 20 дней.

Холода и непогода 29 декабря предвещают суровую зиму.

Что нельзя делать 29 декабря

Нельзя надевать вещи черного цвета.

Нельзя долго смотреть на себя в зеркало.

Нельзя надевать одежду наизнанку.