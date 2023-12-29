Россияне убили в Харькове двух слесарей и начальника участка ремонта

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о трех мужчинах, погибших в результате российской ракетной атаки в Харькове.

«Все жертвы россиян – гражданские харьковчане, работники предприятий. Все трое – мужчины. Один из погибших — 60-летний пенсионер, работал слесарем. Еще одному погибшему был 41 год, он был также слесарем, у мужчины осталась жена и двое детей. Также во время атаки погиб 30-летний начальник участка ремонта электроприборов одного из предприятий», — сообщил Болвинов.

По его данным, российские ракеты ударили по локомотивному депо, отделению почты, больнице, а также железнодорожным путям, дороге и газопроводу.

«Разбиты автомобили и складские здания. В общей сложности зафиксировано двадцать два удара. Это одна из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения. Били в большинстве своем ракетами С-300, как всегда, из Белгорода. Также изымаем остатки ракет «Искандер-М» и «Х-22», — отметил начальник Следственного управления ГУНП.

Полиция продолжает работать на местах «прилетов».

Напомним, по Харькову утром били трижды — в пять, семь и восемь часов утра. В городе насчитали более 20 прилетов. Часть ракет ударила по открытой местности, некоторые не разорвались. По информации мэрии, в городе повреждены 38 зданий, в том числе 35 жилых домов.