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Россияне убили в Харькове двух слесарей и начальника участка ремонта

Происшествия 13:24   29.12.2023
Оксана Горун
Россияне убили в Харькове двух слесарей и начальника участка ремонта Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о трех мужчинах, погибших в результате российской ракетной атаки в Харькове.

«Все жертвы россиян – гражданские харьковчане, работники предприятий. Все трое – мужчины. Один из погибших — 60-летний пенсионер, работал слесарем. Еще одному погибшему был 41 год, он был также слесарем, у мужчины осталась жена и двое детей. Также во время атаки погиб 30-летний начальник участка ремонта электроприборов одного из предприятий», — сообщил Болвинов.

По его данным, российские ракеты ударили по локомотивному депо, отделению почты, больнице, а также железнодорожным путям, дороге и газопроводу.

«Разбиты автомобили и складские здания. В общей сложности зафиксировано двадцать два удара. Это одна из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения. Били в большинстве своем ракетами С-300, как всегда, из Белгорода. Также изымаем остатки ракет «Искандер-М» и «Х-22», — отметил начальник Следственного управления ГУНП.

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Полиция продолжает работать на местах «прилетов».

Напомним, по Харькову утром били трижды — в пять, семь и восемь часов утра. В городе насчитали более 20 прилетов. Часть ракет ударила по открытой местности, некоторые не разорвались. По информации мэрии, в городе повреждены 38 зданий, в том числе 35 жилых домов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 13:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о трех мужчинах, погибших в результате российской ракетной атаки в Харькове".