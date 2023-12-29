Россияне убили в Харькове двух слесарей и начальника участка ремонта
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о трех мужчинах, погибших в результате российской ракетной атаки в Харькове.
«Все жертвы россиян – гражданские харьковчане, работники предприятий. Все трое – мужчины. Один из погибших — 60-летний пенсионер, работал слесарем. Еще одному погибшему был 41 год, он был также слесарем, у мужчины осталась жена и двое детей. Также во время атаки погиб 30-летний начальник участка ремонта электроприборов одного из предприятий», — сообщил Болвинов.
По его данным, российские ракеты ударили по локомотивному депо, отделению почты, больнице, а также железнодорожным путям, дороге и газопроводу.
«Разбиты автомобили и складские здания. В общей сложности зафиксировано двадцать два удара. Это одна из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения. Били в большинстве своем ракетами С-300, как всегда, из Белгорода. Также изымаем остатки ракет «Искандер-М» и «Х-22», — отметил начальник Следственного управления ГУНП.
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Полиция продолжает работать на местах «прилетов».
Напомним, по Харькову утром били трижды — в пять, семь и восемь часов утра. В городе насчитали более 20 прилетов. Часть ракет ударила по открытой местности, некоторые не разорвались. По информации мэрии, в городе повреждены 38 зданий, в том числе 35 жилых домов.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 13:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о трех мужчинах, погибших в результате российской ракетной атаки в Харькове".