Росіяни вбили у Харкові двох слюсарів та начальника ділянки ремонту
Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про трьох чоловіків, які загинули внаслідок російської ракетної атаки у Харкові.
“Усі жертви росіян – цивільні харків’яни, працівники підприємств. Всі троє – чоловіки. Один із загиблих – 60-річний пенсіонер, працював слюсарем. Ще одному загиблому був 41 рік, він – був також слюсарем, у чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Також під час атаки також загинув 30-річний начальник дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств”, – повідомив Болвінов.
За його даними, російські ракети вдарили по локомотивному депо, відділенню пошти, лікарні, а також залізничним коліям, дорозі та газопроводу.
“Побиті автомобілі та складські будівлі. Загалом зафіксовано двадцять два удари. Це одна з наймасштабніших атак від початку повномасштабного вторгнення. Били здебільшого ракетами С-300, як завжди, з Бєлгорода. Також вилучаємо залишки ракет “Іскандер-М” та “Х-22”, – зазначив начальник Слідчого управління ГУНП.
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Поліція продовжує працювати на місцях “прильотів”.
Нагадаємо, по Харкову вранці били тричі — о п’ятій, о сьомій та о восьмій годині ранку. У місті нарахували понад 20 прильотів. Частина ракет вдарила по відкритій місцевості, деякі не розірвалися. За інформацією мерії, в місті пошкоджено 38 будівель, у тому числі 35 житлових будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 13:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про трьох чоловіків, які загинули внаслідок російської ракетної атаки у Харкові".