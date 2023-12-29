Росіяни вбили у Харкові двох слюсарів та начальника ділянки ремонту

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про трьох чоловіків, які загинули внаслідок російської ракетної атаки у Харкові.

“Усі жертви росіян – цивільні харків’яни, працівники підприємств. Всі троє – чоловіки. Один із загиблих – 60-річний пенсіонер, працював слюсарем. Ще одному загиблому був 41 рік, він – був також слюсарем, у чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Також під час атаки також загинув 30-річний начальник дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств”, – повідомив Болвінов.

За його даними, російські ракети вдарили по локомотивному депо, відділенню пошти, лікарні, а також залізничним коліям, дорозі та газопроводу.

“Побиті автомобілі та складські будівлі. Загалом зафіксовано двадцять два удари. Це одна з наймасштабніших атак від початку повномасштабного вторгнення. Били здебільшого ракетами С-300, як завжди, з Бєлгорода. Також вилучаємо залишки ракет “Іскандер-М” та “Х-22”, – зазначив начальник Слідчого управління ГУНП.

Поліція продовжує працювати на місцях “прильотів”.

Нагадаємо, по Харкову вранці били тричі — о п’ятій, о сьомій та о восьмій годині ранку. У місті нарахували понад 20 прильотів. Частина ракет вдарила по відкритій місцевості, деякі не розірвалися. За інформацією мерії, в місті пошкоджено 38 будівель, у тому числі 35 житлових будинків.