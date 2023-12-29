Троє загиблих у Харкові через ракетний удар – прокуратура (фото)
Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв російського ракетного удару у Харкові зросла.
“Загинуло троє людей, ще тринадцять — поранено”, — поінформувала прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Окупанти вдарили по місту 22 рази. Пошуково-рятувальні роботи на місцях “прильотів” продовжуються.
“У місті пошкоджено складські та виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети, на місці працюють вибухотехніки. Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300”, – повідомили прокурори.
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, загиблі були співробітниками одного із цивільних підприємств.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, прокуратура, ракетний удар, синєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Троє загиблих у Харкові через ракетний удар – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 11:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв російського ракетного удару у Харкові зросла".