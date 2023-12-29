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Троє загиблих у Харкові через ракетний удар – прокуратура (фото)

Події 11:55   29.12.2023
Оксана Горун
Троє загиблих у Харкові через ракетний удар – прокуратура (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв російського ракетного удару у Харкові зросла.

“Загинуло троє людей, ще тринадцять — поранено”, — поінформувала прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Окупанти вдарили по місту 22 рази. Пошуково-рятувальні роботи на місцях “прильотів” продовжуються.

“У місті пошкоджено складські та виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети, на місці працюють вибухотехніки. Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300”, – повідомили прокурори.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, загиблі були співробітниками одного із цивільних підприємств.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 11:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв російського ракетного удару у Харкові зросла".