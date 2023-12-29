Троє загиблих у Харкові через ракетний удар – прокуратура (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв російського ракетного удару у Харкові зросла.

“Загинуло троє людей, ще тринадцять — поранено”, — поінформувала прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Окупанти вдарили по місту 22 рази. Пошуково-рятувальні роботи на місцях “прильотів” продовжуються.

“У місті пошкоджено складські та виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети, на місці працюють вибухотехніки. Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300”, – повідомили прокурори.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, загиблі були співробітниками одного із цивільних підприємств.