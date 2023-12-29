Трое погибших в Харькове из-за ракетного удара — прокуратура (фото)
Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество жертв российского ракетного удара в Харькове возросло.
«Погибли три человека, еще тринадцать — ранены», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Оккупанты ударили по городу 22 раза. Поисково-спасательные работы на местах «прилетов» продолжаются.
«В городе повреждены складские и производственные здания, почта, дома, больница, предприятия и т.д. Также после ракетной атаки в одном из парков Харькова правоохранители обнаружили попадание боевой части ракеты, на месте работают взрывотехники. Предварительно враг бил по городу ракетами типа С-300», — сообщили прокуроры.
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, погибшие были сотрудниками одного из гражданских предприятий.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 11:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество жертв российского ракетного удара в Харькове возросло".