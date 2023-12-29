Трое погибших в Харькове из-за ракетного удара — прокуратура (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество жертв российского ракетного удара в Харькове возросло.

«Погибли три человека, еще тринадцать — ранены», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Оккупанты ударили по городу 22 раза. Поисково-спасательные работы на местах «прилетов» продолжаются.

«В городе повреждены складские и производственные здания, почта, дома, больница, предприятия и т.д. Также после ракетной атаки в одном из парков Харькова правоохранители обнаружили попадание боевой части ракеты, на месте работают взрывотехники. Предварительно враг бил по городу ракетами типа С-300», — сообщили прокуроры.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, погибшие были сотрудниками одного из гражданских предприятий.