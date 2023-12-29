Пошкоджено десятки будинків – мерія про наслідки удару по Харкову

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову пошкоджено 38 будівель, з яких 35 – житлові.

Таку статистику навела пресслужба Харківської міськради.

“Руйнації зафіксовані в Київському, Холодногірському та Слобідському районах. Комунальники продовжують ремонтувати покрівлі та закривати вибиті вікна. Роботи тривають”, – повідомили в мерії.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що система опалення міста через ракетну атаку не пошкоджена. Однак один із “прильотів” припав на автономну котельню.

Нагадаємо, по Харкову вранці били тричі – о п’ятій, о сьомій та о восьмій годині ранку. У місті нарахували понад 20 прильотів. Частина ракет вдарила по відкритій місцевості, деякі не розірвалися.