Пошкоджено десятки будинків – мерія про наслідки удару по Харкову
Внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову пошкоджено 38 будівель, з яких 35 – житлові.
Таку статистику навела пресслужба Харківської міськради.
“Руйнації зафіксовані в Київському, Холодногірському та Слобідському районах. Комунальники продовжують ремонтувати покрівлі та закривати вибиті вікна. Роботи тривають”, – повідомили в мерії.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що система опалення міста через ракетну атаку не пошкоджена. Однак один із “прильотів” припав на автономну котельню.
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Нагадаємо, по Харкову вранці били тричі – о п’ятій, о сьомій та о восьмій годині ранку. У місті нарахували понад 20 прильотів. Частина ракет вдарила по відкритій місцевості, деякі не розірвалися.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 13:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову пошкоджено 38 будівель, з яких 35 – житлові".